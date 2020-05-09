İZMİR Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası İzmir'de sessizlik
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İZMİR Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası İzmir'de sessizlik

İZMİR Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası İzmir'de sessizlik
09.05.2020 11:31 | Son Güncelleme: 09.05.2020 11:40

Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası İzmir'de sessizlikİZMİR'de bu hafta da uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin tüm sokak ve caddelerinde görevliler dışında kimse görülmedi.

Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası İzmir'de sessizlik

İZMİR'de bu hafta da uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin tüm sokak ve caddelerinde görevliler dışında kimse görülmedi. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile saatlerin 00.00 göstermesiyle 24 ilde sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın bulunduğu iller arasında yer alan İzmir'de de 00.00 itibariyle cadde ve sokaklar boşaldı. Normal günlerde insan yoğunluğunun çok olduğu Gündoğdu, Cumhuriyet Meydanı; Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Altınyol Caddesi gibi kentin ana arterindeki yoğunluk oldukça düştü. DHA'nın havadan görüntülediği cadde ve sokaklarda, görevlilerin dışında kimse görülmedi. İzmirlilerin bu hafta da yasaklara uyduğu görüldü.

İZMİR Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası İzmir'de sessizlik

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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