İzmir Sofuoğlu'nun Motosikletini 10 Kişi Taşıdı

Sofuoğlu'nun motosikletini 10 kişi taşıdı

AK Parti Gençlik Kolları'nca hazırlanan ve şampiyon motosikletçi, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'un da rol aldığı 'Kampüse Hoş Geldin' isimli reklam filminin çekimleri sırasında, motosikletin yüksek bir yere taşınması gerekti. Bunun üzerine, aralarında AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ ve Sofuoğlu'nun da bulunduğu 10 kişi, motosikleti taşıdı.

AK Parti Gençlik Kolları'nın, üniversiteye yeni başlayacak olan gençlere yönelik olarak hazırladığı 'Kampüse Hoş Geldin' isimli reklam filmi, İzmir, İstanbul, Ankara ve Trabzon'da yapılan çekimlerin ardından tamamlandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, şampiyon motosikletçi ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun da rol aldığı reklam filminin, bir hafta içerisinde gösterime girmesi beklenirken, İstanbul'daki çekimler renkli görüntülere sahne oldu.

MOTOSİKLETİ TAŞIDIRLAR

İstanbul Florya'da yapılan çekimler sırasında, bir sahne için Sofuoğlu'nun motosikletinin yüksek bir yere taşınması için merdivenlerden çıkarılması gerekti. Bunun üzerine, aralarında Hamza Dağ ve Kenan Sofuoğlu'nun da bulunduğu 10 kişilik bir grup, motosikleti kaldırıp, taşıdı. Kenan Sofuoğlu'unun motosikletinin taşındığı o anlar, renkli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.