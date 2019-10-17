İzmir Şoförler Odası ile Türk Kızılay arasında kıyafet yardımı protokolü

17.10.2019 17:06

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile Türk Kızılay Konak Şubesi arasında "kıyafet yardımı" konusunda protokol imzalandı.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının Karabağlar'daki binasında düzenlenen törende, Oda Başkanı Celil Anık ile Türk Kızılay Konak Şube Başkanı Ömür Şanlı, odaya bağlı şoförlerin, kendilerine ve ailelerine ait, kullanmadıkları giysi ve ayakkabıları, Türk Kızılay'a bağışlamasını öngören protokole imza koydu.

Celil Anık, bir sosyal sorumluluk projesine destek verdikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Ömür Şanlı ise bağışlanacak kıyafetlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını belirterek, "Kızılay'a yapılacak olan kıyafet yardımının hem doğayı hem de ihtiyaç sahiplerini mutlu edecek." dedi.

Yeni ve düzgün olan kıyafetlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını aktaran Şanlı, giyilemeyecek durumda olanların ise geri dönüşüme gönderilerek gelir elde edileceğini, elde edilen gelirlerle öğrencilere burs verileceğini, ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapılacağını söyledi.

İzmirli taksici esnafının kullanmadığı kıyafetlerin Türk Kızılay'ın giysi kutuları aracılığıyla toplanacağı, sembolik olarak bir giysi kutusunun İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının önüne yerleştireceği bildirildi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasından taksici esnafına atılacak mesajlarla kampanyaya katılımın teşvik edileceği de bildirildi.

Kaynak: AA