İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'ndan, Türkiye'nin "İstanbul Sözleşmesi"nden çekilmesine destek

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK) Dönem Başkanı Ali Mamak, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin ardından, sözleşmeye dayanılarak hazırlanan yasaların da gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Mamak, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin sözleşmeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararname ile çekildiğini hatırlattı.

Platform olarak bunun için uzun zamandır mücadele verdiklerine değinen Mamak, şunları kaydetti:

"Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, uzun zamandır mücadelesini verdiğimiz bu yanlış kararın kalkması veya düzeltilmesi yönündeki taleplerimize karşılık vererek çekilmemizi sağladığı için teşekkür ediyoruz. Binaenaleyh önümüzdeki dönemde bu anlaşmanın hatalı ve aile yapısına zarar verecek maddelerine dayandırılarak aile yapımızın köküne dinamit koyacağını gördüğümüz çıkarılmış yasaların da tekrar gözden geçirilip kaldırılması veya düzeltilmesi yönündeki çalışmaların ivedi olarak başlatılması gerektiğini düşünüyoruz. Geçtiğimiz 9 yılda bu sözleşmenin hatalı olduğunu her platformda dile getiren, hassasiyeti olan tüm sivil toplum kuruluşlarımıza da hususiyetle teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz