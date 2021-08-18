İzmir-Sivas uçak seferleri eylül ayında yeniden başlıyor

İzmir ile Sivas arasındaki uçak seferlerinin eylül ayından itibaren yeniden başlayacağı bildirildi.

İzmir ile Sivas arasındaki uçak seferlerinin eylül ayından itibaren yeniden başlayacağı bildirildi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odasından (STSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, STSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, İzmir-Sivas arasındaki seferlerin yeniden başlaması için Pegasus firmasının yetkilileri ile görüştü.

Eken görüşmesinde, İzmir'de yaşayan Sivaslılar ile iş dünyasının iki kent arasındaki seferlerin 2019'da kaldırılması nedeniyle sıkıntı yaşadığını dile getirdi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Eken, "Durumu izah ederek seferlerin yeniden başlatılmasını talep ettik. Konuyla ilgili valimiz, milletvekillerimiz ve belediye başkanımız da girişimlerde bulundu. Pegasus'tan aldığımız geri dönüşte, İzmir uçak seferlerinin 1 Eylül'de yeniden başlayacağı bilgisini aldık. Hayırlı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Belli dönemlerde uçak seferi iptalleri ile uğraştıklarını belirten Eken, şunları kaydetti:

"Sivas büyürken, fabrikalar gelirken, teşvikler gelirken, altyapılar yapılırken, hızlı tren gelirken, ikinci üniversite açılırken uçak seferlerinin yeniden başlatılmasıyla uğraşmamamız lazım. Birlik olup bu konuyu kalıcı olarak çözmemiz gerekiyor. Sivas'a, sadece İzmir'den değil Antalya'dan, Ankara'dan her taraftan uçak gelecek bir hale getirmemiz lazım. Biz oda olarak gerekli görüşmeleri yaparak girişimlerde bulunduk. İnşallah bundan sonra uçak seferlerimiz kalıcı olacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya