İzmir Siroz Olduğunu Bilmeden Doğum Yaptı, Şimdi Nakil Bekliyor

Manisa'da yaşayan Yüleyha Değirmencioğlu (37), primer sklerozan kolanjit tanısı ile tedavi görürken, hastalığının siroza çevirdiğini bilmeden çocuk dünyaya getirdi ve yaklaşık 3 ay sonra siroz hastası olduğunu öğrendi. Şimdi durumu ağırlaşan 2 çocuk annesi Değirmencioğlu, yaşama tutunabilmek için karaciğer nakli olmayı bekliyor. Tedavi olmazsa 2 çocuğunun kimsesiz kalacağını söyleyen gözü yaşlı anne, bir an önce naklin gerçekleşmesini istiyor.

Manisa'da yaşayan ve başından 2 evlilik geçen Bulgaristan göçmeni Yüleyha Değirmencioğlu, 2014 yılında safra kanallarının tıkanması rahatsızlığı olan primer sklerozan kolanjit tanısı ile tedavi görmeye başladı. Rahatsızlığı önceleri sağlığını olumsuz etkilemediği için hamile kalan ve 2018 yılında bir erkek bebek dünyaya getiren Değirmencioğlu, doğumdan yaklaşık 3 ay sonra hastalığının siroza çevirdiğini öğrendi. Muhasebecilik yapan genç kadının o günden beri hayatı değişti, hastalığı hızla ilerledi ve çalışamaz hale geldi. Şu anda biri 12, diğeri 1 yaşında 2 çocuk annesi olan genç kadın, yaşama tutunabilmek için karaciğer nakli bekliyor. Tedavi olmazsa 2 çocuğunun kimsesiz kalacağını söyleyen gözü yaşlı anne, bir an önce naklin gerçekleşmesini istiyor. Annesine hastanede refakatçilik eden 12 yaşındaki Sima Petkova ise, Keşke 12 değil de 18 yaşında olsaydım da anneme donör olabilseydim. Annemi kaybetmek istemiyorum, herkes anneye ihtiyaç duyar. Lütfen bizim sesimizi duyun dedi.

'ÇOCUKLARIM İÇİN'

Karaciğerin kendini yenileyen bir organ olduğunu belirten Değirmencioğlu, Kadavradan nakil olmam çok zor, çok fazla sıra var ve hastalığım hızla ilerliyor. Şu anda yataktan kalkamaz hale geldim. Kızım Sima bana yardım ediyor, 1 yaşındaki oğlum Erdem'e ise anneannesi bakıyor. Ben çocuklarımı kimsesiz bırakmak istemiyorum. Benim için değil, şu küçük çocuklar için donör olsunlar. Ne olur sesimizi duyun. B veya 0 kan grubunda pozitif-negatif fark etmeksizin donör olmak isteyenler Ege Üniversitesi Hastanesi'ne başvurabilirler. Çocuklarım annesiz büyümesin diye konuştu.

Aynı zamanda Kanserle Mücadeleyi Destekleme Derneği'ne üye olan Değirmencioğlu'na dernek üyeleri de destek verdi. Donör olacak kişilere seslenen Dernek Başkan Yardımcısı Dilek Yılmaz, Donör olmayı düşünen kişilerin duyarlı olması gerekiyor. Biz ailenin durumunu bizzat gördük, gerçekten aciliyeti var. Bir değil üç hayat kurtarılacak, çocuklar yalnız büyümesin dedi.

Kaynak: DHA