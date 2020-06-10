İZMİR Silahlı saldırı güvenlik kamerasında Silahlı saldırı güvenlik kamerasındaİZMİR'in Buca ilçesinde, Buca Avcılar Kulübü Başkanı Hasan Gani'nin, kulüp binası önünde uğradığı tabancalı saldırıda bacağından yaralandı.

Silahlı saldırı güvenlik kamerasında

İZMİR'in Buca ilçesinde, Buca Avcılar Kulübü Başkanı Hasan Gani'nin, kulüp binası önünde uğradığı tabancalı saldırıda bacağından yaralandı. Olay anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, geçen pazartesi günü Kozağaç Mahallesi'nde bulunan Buca Avcılar Kulübü binasının bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, kulübe gelen M.S., aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen Buca Avcılar Kulübü Başkanı Hasan Gani ile tartıştı. M.S., daha sonra bahçeye çağırdığı Gani'ye, belinden çıkardığı tabancayı ateşleyerek saldırdı. M.S., olayın ardından koşarak uzaklaştı. Kurşun, Gani'nin ayakkabısını delerek, sağ baş parmağını sıyırdı. Olayı gören kulüptekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, M.S.'yi saklandığı adreste yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, olay kulüp binasındaki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Gani'nin M.S.'den uzaklaşmaya ve onu engellemeye çalıştığı görüldü.

Kaynak: DHA