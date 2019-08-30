İzmir sıkıntılarını ebru teknesine akıtıyor

30.08.2019 10:10

Sıkıntılarını ebru teknesine akıtıyor

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan ve 1.5 yıl önce meme kanseri olduğunu öğrenip 3 gün sonra ameliyat olan, ardından radyoterapi gören Zehra Tin, hastalığını yenebilmek için ebru sanatına ağırlık verdi. Rengarenk boyaları karıştırarak yaptığı farklı bir tarz olan dalgalı ebru ile zihnini boşaltıp rahatladığını söyleyen Tin, zor zamanlarını ebru teknesine akıttığı renkler ile atlattığını söyledi.

Karşıyaka ilçesinde yaşayan, amatör olarak ebru sanatı ve resim ile ilgilenen Zehra Tin (48), 2018 yılının Mart ayında kaburga ağrısı nedeniyle gittiği hastanede, meme kanseri olduğunu öğrendi. Doktorunun yönlendirmesi sonucu 3 gün içinde ameliyata alınan Tin'in, kanserin hızlı yayılabilme ihtimaline karşı göğsündeki kitle ve lenf bezleri alındı. Ameliyattan sonra radyoterapi gören Tin, bu süreçte yaşadığı zorluklarla başa çıkabilmek için ebru sanatına ağırlık verdi. Sanatı, kendisine hastalık sürecinde destek olan 5 yaşındaki yeğeni Ali Deniz Gündoğan'a da öğreterek keyifli vakit geçiren ve renklerle huzur bulan Tin, ebruyu bir terapi aracı görerek zihnindeki tüm sıkıntıları attı. Tekne denilen kabın içine deniz kadayıfı tozu ile karıştırdığı suyu koyup 2 gün beklettikten sonra toprak boyaların içine öd karıştırarak yaptığı dalgalı ebru sanatını sosyal medyada paylaştı. Takipçilerinden olumlu geri dönüşler alan Tin, bir yıl içinde Bodrum'da, Paris'te ve Ankara'da düzenlenen karma sergilere eserlerini gönderdi. Standart ebrudan farklı bir teknik kullanarak yaptığı dalgalı ebruda, kanseri yenmenin de verdiği güç ile yeni bir stil yarattı. Aynı zamanda evinde de özel ders veren Zehra Tin, bir sonraki hedefinin yeğeni Ali Deniz ile kendi kişisel sergisini açmak olduğunu belirtti.

SOYUT RESİM ETKİSİ VERİYOR

Dalgalı ebrunun serbest teknik gerektirdiğini söyleyen Tin, Ebru suyu için deniz kadayıfı tozu kullanıyorum. Damıtılmış su ile bu tozu karıştırıyorum ve 2 gün bekletiyorum. Renklerin çökmemesi için de toprak boyaların içine öd ilave ederek yapıyorum. Kağıda su üzerinde titreşim yaptırarak çalışıyorsunuz. Farklı şekiller yapmak için kağıdı farklı tarzda ve hızda sallamak gerekiyor. Suyu itişinize de bağlı. Geometriyi dalgalı ebruya aktarmaya çalıştım. Üçgen, kare ve baklava desenlerini çalıştım. Soyut resim etkisi veren dalgalı ebrular yapmayı seviyorum. Çift ebru dediğimiz bir tekniği kullanıyorum. Dalgalıyı üst üste alıyorsunuz, bu da yaptığınız çalışmaya soyut etki veriyor. Dalgalı ebru normal ebruya göre daha kolay, birkaç dakika içinde bir eser çıkartabiliyorsunuz diye konuştu.

'BÜTÜN SIKINTI VE TASALARIM SUYLA BERABER AKIP GİDİYOR'

Ebru yaparken günlük sorunları unutup hiçbir şey düşünmediğini anlatan Tin, aynı anda farklı tarzda müzikler dinleyerek ilham aldığını belirtti. Tin, Ebruda genelde ney dinlenir fakat ben biraz daha ritmik eserler dinliyorum. Çünkü yaptığım bütün işlerde tekrarlayan bir ritim var. Ritimle paralel bir yapısı var. İyi işler de çıktıktan sonra zaten rahatlıyorum ve ayrı bir mutluluk geliyor. Müthiş bir duygu. Bütün sıkıntı ve tasalarım suyla beraber akıp gidiyor adeta. Günlük olayları ebru yaparken çözüyorum. Birine kızdığımda mesela kırmızıyı tercih ediyorum. Suya atıyorum ve bir şekilde deşarj oluyorum. Duygularımı kağıda yansıtmış oluyorum, ebruda bunu çok yoğun hissediyorum. O rengi akıttıktan sonra kafamdaki problem bitmiş oluyor dedi.

Kaynak: DHA