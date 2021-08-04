İzmir sıcaktan kavruluyor
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İzmir sıcaktan kavruluyor

İhlas Haber Ajansı / Ceren Atmaca - Haberler | Güncel

- İzmir sıcaktan kavruluyor İzmir'de termometreler 40 derecenin üzerine çıktı, sıcaktan bunalan vatandaşlar kendilerini ağaç gölgelerine attı.

- İzmir sıcaktan kavruluyor

İZMİR - İzmir'de termometreler 40 derecenin üzerine çıktı, sıcaktan bunalan vatandaşlar kendilerini ağaç gölgelerine attı. Bazı çocuklar ise süs havuzunda yüzerek serinlemeye çalıştı.

Türkiye'nin birçok şehrinde etkili olan sıcak havalar, İzmir'de de etkisini sürdürüyor. Mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, kentte hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Zaman zaman sıcaklıkların 40 dereceye çıktığı İzmir'de, hissedilen değerler de 45 dereceyi aşıyor. Sıcaklardan bunalan vatandaşlar ise güneş altına çıkmamaya özen gösterirken, kendilerini ağaç gölgelerine atıyor. Çocuklar ise Konak Meydanı'nda bulunan süs havuzuna girerek serinlemeye çalışıyor. Öte yandan meydandaki kuşlar da zaman zaman havuzunun başında serinleyip su içiyor.

Yangın tedirginliği

Süs havuzuna giren çocuklar, "Hava çok sıcak olduğu için burada havuza giriyoruz. Havuzda elektrik yok. Bu yüzden korkmuyoruz. Her gün buraya geliyoruz" dedi. Kendilerini ağaç gölgesine atan vatandaşlar da hava sıcaklıklarının artması nedeniyle İzmir'de de tıpkı Muğla ve Antalya'da olduğu gibi yangın çıkmasından endişelendiklerini belirtti. Erzurum ve Almanya'dan geldiğini söyleyen iki vatandaş ise İzmir'deki hava sıcaklığı karşısında şaşırdıklarını ifade etti.

İzmir sıcaktan kavruluyor
İzmir sıcaktan kavruluyor
İzmir sıcaktan kavruluyor
İzmir sıcaktan kavruluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ceren Atmaca

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