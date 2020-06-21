İZMİR Sıcaktan bunalan çocuklar, süs havuzunda serinledi Sıcaktan bunalan çocuklar, süs havuzunda serinlediİZMİR'de hava sıcaklığı sebebiyle bunalan bir grup çocuk, tehlikeli ve yasak olmasına rağmen süs havuzlarına girerek serinledi.

Sıcaktan bunalan çocuklar, süs havuzunda serinledi

İZMİR'de hava sıcaklığı sebebiyle bunalan bir grup çocuk, tehlikeli ve yasak olmasına rağmen süs havuzlarına girerek serinledi.

Hava sıcaklıklarının yükseldiği İzmir'de sıcaktan bunalan çocuklar, yasak ve tehlikeye aldırış etmeden çeşitli yerlerdeki süs havuzlarında yüzdü. Yaklaşık 32-33 derecelik hava sıcaklığına yüzde 40'a yakın nem de eklenince, bir grup çocuk Konak Meydanı'nda bulunan içinde elektrik aksamı olan süs havuzuna girdi. Tehlikeye aldırış etmeyen çocuklar, süs havuzunda akrobatik hareketler sergilemeyi de ihmal etmedi. Çocukların yanı sıra bazı vatandaşların da serinlemek için Süs havuzuna ayaklarını soktuğu görüldü. Tehlikeyi hiçe sayan çocukların, maske takmayıp, sosyal mesafe kuralı hiçe saymaları da dikkati çekti.

Kaynak: DHA