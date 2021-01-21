İzmir Seyyar Satıcılar Derneği Başkanı Laçin'den AK Parti'li Sürekli'ye ziyaret
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İzmir Seyyar Satıcılar Derneği Başkanı Laçin'den AK Parti'li Sürekli'ye ziyaret

21.01.2021 14:47 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:51
İzmir Seyyar Satıcılar Derneği Başkanı Laçin'den AK Parti'li Sürekli'ye ziyaret

İzmir Seyyar Satıcılar Derneği Başkanı Evren Laçin, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'yi ziyaret etti.

İzmir Seyyar Satıcılar Derneği Başkanı Evren Laçin, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'yi ziyaret etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Laçin sokak satıcılarının yaşadıkları sorunları içeren dosyayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben yazılmış mektubu Sürekli'ye teslim etti.

AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, sokak satıcıları için mutlaka belediyeler bünyesinde bir daire başkanlığı kurulması gerektiğini belirterek, MHP'nin Büyükşehir Grup Başkanvekili Selahattin Şahin'in Büyükşehir Belediye Meclisine sunduğu önergeyi AK Parti grubunun da desteklediğini ifade etti.

Sürekli, dosyayı İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal'a ileteceğini ve bu konuların meclis gündeminde tutulmasını sağlayacaklarını aktararak, "Sayın Cumhurbaşkanımıza, bana verdiğiniz mektubu ileteceğim. Ayrıca İzmir'de de sizlerin taleplerini sözlü olarak aktaracağım." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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