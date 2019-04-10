İzmir Seni, Fetö'cü ve PKK'lıları Belediyeye Doldur Diye Seçmedi"

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Tunç Soyer'in "KHK ile görevden alınan öğretmenlerin zabıta yapılacağına" dair basına yansıyan sözlerine tepki göstererek, "İzmir halkı seni, FETÖ'cü ve PKK'lıları belediyeye doldur diye değil, şehrimize hizmet et diye seçti." ifadelerini kullandı.

Şengül, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'li Soyer'in açıklamalarının kabul edilebilir bir tarafının olmadığını belirtti.

31 Mart seçimlerinden önce yapılan kirli pazarlıkları kamuoyuna açıkladıklarına değinen Şengül, İzmir'in de bu kirli pazarlıkların bir parçası haline getirildiğini savundu. Şengül, şunları kaydetti:

"İzmir halkı Soyer'i, FETÖ'cü ve PKK'lıları belediyeye doldursun diye değil, şehrimize hizmet etsin diye seçti. Kendisine görev tanımını yeniden hatırlatıyoruz. Düşmana ilk kurşunun atıldığı, vatanseverliğiyle Türkiye'nin sembol şehri olan İzmir, terör örgütleriyle bağlantısı olan kişilere kucak açılacak yer değildir. Keşke biz yanılsaydık ama Soyer'in daha ilk günden yaptığı açıklama, birçok şeyi gün yüzüne çıkardı. Başkanlık koltuğunda hangi icraatları yerine getireceğini tahmin etmek güç değil ancak, 'Ben başkan seçildim, ne istersem yaparım' diye düşünüyorsa çok yanılıyor. AK Parti olarak, İzmir'in vicdanını zedeleyen ve halkımızın içine sinmeyen her adımın karşısında oluruz."

"İzmir'in sorunlarına yönelmeli"

Kentin birçok sorununun bulunduğunu, bunların zaman kaybetmeden çözülmesi gerektiğini vurgulayan Şengül, İzmir halkının tercihini yaptığını, bu karara saygılı olduklarını anlattı.

Şengül, muhalefet görevini en iyi şekilde yerine getireceklerini belirterek, "Daha önce de söylediğimiz gibi, İzmir'in menfaati olan her konuda, siyasi hiçbir kaygı gözetmeden herkese kapımız açık. Her türlü desteği vermek için canı gönülden çalışırız ancak sayın Tunç Soyer de terör destekçilerine 'belediyede nasıl iş bulurum' diye düşünmek yerine, İzmir'in sorunlarına yönelmeli. Şehrin trafik ve altyapı sorununa, seçimden önce sık sık gündeme getirdiği pis koku sıkıntısına nasıl derman olacağına kafa yormalı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA