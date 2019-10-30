İzmir selçuk'taki 29 ekim kutlamalarında başkan sengel'e saldırı

30.10.2019 18:20

Selçuk'taki 29 Ekim kutlamalarında Başkan Sengel'e saldırı (4)

ŞİDDETE MARUZ KALAN KADIN BAŞKAN KONUŞTU

İzmir'in Selçuk ilçesi Şirince Mahallesi'nde davullu zurnalı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerine katıldığı sırada 1999'da CHP'den seçilip 3 dönem belediye başkanlığı yapan Vefa Ülgür'ün sözlü ve fiziki saldırısına maruz kalan Selçuk Belediye Başkanı CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel, DHA'ya yaptığı açıklamada olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı. Sengel, kendisine hakaret ve küfür edildiğini, fiziksel olarak da şiddet gördüğünü belirterek, şöyle dedi:

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı çok büyük coşkuyla kutladık. Belediye Başkanı olarak tüm köylerimizi ziyaret ettim. Belevi, Zeykinköy'ün adından saat 22.00 sularında Şirince'ye gittik. Çok keyifliydi. Halkın tevazusuyla karşılaştık. Davul zurna eşliğinde İzmir Marşı söylendi. Böyle bir tevazu içinde şenlik içinde bayrağımızı aldık marşımızı söylerken ne yazık ki o kötü olayı yaşadık. Tahminlerden daha enteresan boyutlara ulaşan bir kavganın tarafı yapılmaya çalışıldık. Siyaset sakin yapılması gereken bir şey. Biz bunu hedeflediğimiz için sakinliğimizi sükunetimizi koruduk ama bazen dilden çıkanları kulaklar pek duymuyor galiba, yavaş yavaş onları da duyurmaya çaba sarf edeceğiz."

YILLARCA KADIN HAKLARINI SAVUNDU

Avukat olan yıllarca kadın haklarına yönelik derneklerin başkanlığı ve kuruculuğunu yapan Sengel, şiddetin her türlüsüne karşı olduğunu kadın-erkek diye ayırmadığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben şiddetin her türlüsüne karşıyım, ayrım gözetmiyorum. Burada her türlü şiddet var hakaret içeren cümleler var, cismen saldırı var ve psikolojik şiddet var. Fiziksek saldırı, küfre varan söylemler var. Yıllardır kadın haklarını savunan bir avukat olarak aynı zamanda kadın haklarını savunan bir derneğin başkanı ve kurucu başkanı olarak yaşadıklarım hiç tahmin etmeyeceğim boyutlara vardı. Şunu söylemek istiyorum; Bu da ders olsun Türkiye'ye ve birçok kadına. Şiddet mağduru olan herkese ders olsun. Gerçekten hakkınızı sonuna kadar savunmalısınız ve hiçbir şey sizi önünüze koyduğunuz hedeflerden alıkoymamalı. Kesinlikle benim öyle olacak. İnsanı öldürmeyen şey güçlendirir. Bundan sonra çalışmalarımıza son hızıyla devam edeceğiz. Bundan sonra çok daha başarılı olmamız gerektiğini biliyoruz. Bir kadın siyasetçi olarak Efes Selçuk'un ilk kadın belediye başkanı olarak bu kente kadın eli değdiğinde neler oluyor gördük. Baktık ki herkesi ürkütüyor, biz daha fazla ürkütmeye çaba sarf etmeye devam edeceğiz."

ŞİKAYETÇİ OLDU

Başkan Sengel, eski Belediye Başkanı Vefa Ülgür'den şikayetçi olduğunu, her noktada hukuki mücadelesini vereceğini belirterek. "Şikayetçi oldum. Böyle bir olayla karşı karşıya kalan bir hukukçu olarak başka kadınlara, insanlara, şiddet mağdurlarına 'Hakkınızı arayın' derken, benim böyle bir durumda hakkımı aramamam ve ifade etmemem kabul edilemez. Her noktada hakkımızı arayacağız. Hukuki mücadeleye de başladık zaten" dedi.

'KADINLAR ETRAFIMDA ETTEN DUVAR ÖRDÜ'

Eski Belediye Başkanı Ülgür'ün saldırısına anlam veremediğini, gerekçesini de merak etmediğini, sonuçla ilgilendiğini anlatan Sengel, "Herkes kendine yakışanı yapıyor, neyden kaynaklandığını bilemem. Ne olursa olsun hiçbir şey şiddete varabilecek o söylemleri ifade edebilecek bir sonuca varmıyor. Hiçbir gerekçe sözlü ve fiziksel saldırının nedeni olamaz" dedi. Sengel, saldırının sadece kendisine değil meclis üyelerine, ilçe yönetim kurulu üyelerine de yöneldiğini vurgulayarak özellikle kadınların kendisinin etrafında etten duvar ördüğünü dile getirdi. Sengel, "Saldırı eski Başkan ve yakın çevresinden geldi. Şirince'de yaşayan ve koruma çemberi yapan o kadınlara halka sonsuz minnetlerimi sunuyorum. Siyasetçinin en büyük silahı halkın arkasında olmasıymış. Bu şekilde fark etmeme üzüldüm ama geçmiş olsun mesajları, her partiden gelenler, tüm milletvekillerinden, Alperen ve Ülkü ocaklarına kadar halkın arkanızda duruyor olması en büyük güç. Bu cismimiz küçük olabilir ama yüreğimiz çok büyük" dedi.

Kendisine gönderilen çiçeklerden birinin üzerinde yazan 'Meleklerin kanatlarını kıramazlar' notuna çok duygulandığını ifade eden Sengel, "Efes- Selçuk kadın kendi. Artemis, Meryem Ana, Kibele, Amazonlara kadar uzanıyor. Kadın belediye başkanını bağrına basmış bir halk var burada. Bu kadın belediye başkanı halk için yorulmaz yılmaz" dedi.

Kaynak: DHA