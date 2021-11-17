İzmir-Selanik arası gemi seferleri tekrar gündemde

İZMİR (İHA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, görev süresinin sona ermesi nedeniyle veda ziyaretinde bulunan Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael Christos Diamessis'i ağırladı. Başkan Soyer, pandemi nedeniyle ertelenen Selanik-İzmir deniz seferleri projesi için çalışmalara tekrar başlayacaklarını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael Christos Diamessis ile İzmir Başkonsolosu Despoina Balkiza'yı makamında ağırladı. Büyükelçi Diamessis, görev süresinin sona ermesi nedeniyle yaptığı veda ziyaretinde Başkan Tunç Soyer'e ikili ilişkilere verdiği destek için teşekkür ederken, "Devletler arasında çok yakın ilişkiler olmadığı halde sizin verdiğiniz bu destek için müteşekkiriz. Ortak geçmişimiz, iyi kötü anılarımız var. Artık sadece güzel anılarla devam edeceğiz" dedi.

Başkan Tunç Soyer de, "Tam da bu nedenle ilişkilerimizi geliştirmeliyiz. Gelecek bizim. Dayanışma ile ilerleyeceğiz" diye konuştu.

Emekli olduğunda İzmir'e yeniden geleceğini ifade eden Diamessis, İzmir-Selanik arası ilişkilerin geliştirilmesinin öneminden bahsetti. Başkan Soyer ise "Selanik-İzmir gemi seferlerini başlatmak istiyoruz. Pandemi sebebiyle bu proje gecikti; ama çalışmalara tekrar başlayacağız" dedi. Ziyaret sonunda Başkan Soyer, Büyükelçi Diamessis'e üzerinde zeytin dalı figürü bulunan bir plaket verdi. - İZMİR

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