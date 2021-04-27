İZMİR ŞEHİT TEĞMEN MEHMET KIVIK'IN SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İZMİR ŞEHİT TEĞMEN MEHMET KIVIK'IN SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şehit Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'ın, operasyona giderken sınırı geçmeden hemen önce, silah arkadaşları tarafından çekildiği ileri sürülen videosu ortaya çıktı.

Şehit Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'ın, operasyona giderken sınırı geçmeden hemen önce, silah arkadaşları tarafından çekildiği ileri sürülen videosu ortaya çıktı. Görüntülerde, silah arkadaşının, Var mı Soner'e bir notun diye sorduğu, Kıvık'ın ise Kendine iyi baksın, Allah'a emanet olsun demesi yer alıyor.

İZMİR ŞEHİT TEĞMEN MEHMET KIVIK'IN SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika gündem: Şehit Teğmen Mehmet Kıvık, son yolculuğuna uğurlandı (2)
Son dakika gündem: Şehit Teğmen Mehmet Kıvık, son yolculuğuna uğurlandı (2)
Son dakika: Osmaniye'ye şehit ateşi düştü
Son dakika: Osmaniye'ye şehit ateşi düştü
Kuzey Irak'taki sınır ötesi harekatta şehit sayımız 2'ye yükseldi
Kuzey Irak'taki sınır ötesi harekatta şehit sayımız 2'ye yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Müge Anlı Ebru Gündeş Demet Akalın
Spor Muslera Ömer Ali Fatih Terim Aykut Kocaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İZMİR ŞEHİT TEĞMEN MEHMET KIVIK'IN SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 17:27:11. #1.16#

title