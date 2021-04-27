İZMİR ŞEHİT TEĞMEN MEHMET KIVIK'IN SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Şehit Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'ın, operasyona giderken sınırı geçmeden hemen önce, silah arkadaşları tarafından çekildiği ileri sürülen videosu ortaya çıktı.

Şehit Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'ın, operasyona giderken sınırı geçmeden hemen önce, silah arkadaşları tarafından çekildiği ileri sürülen videosu ortaya çıktı. Görüntülerde, silah arkadaşının, Var mı Soner'e bir notun diye sorduğu, Kıvık'ın ise Kendine iyi baksın, Allah'a emanet olsun demesi yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı