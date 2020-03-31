İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde fırsatçılara tepki
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İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde fırsatçılara tepki

İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde fırsatçılara tepkiİZMİR Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, şehirlerarası otobüs yolculuklarının seyahat izin kurullarının onayına bağlanmasının ardından izin almak için metrelerce kuyruk oluşturan vatandaşlar, hem fırsatçılara hem de otobüs...

31.03.2020 18:22 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:25
İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde fırsatçılara tepki

İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde fırsatçılara tepki

İZMİR Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, şehirlerarası otobüs yolculuklarının seyahat izin kurullarının onayına bağlanmasının ardından izin almak için metrelerce kuyruk oluşturan vatandaşlar, hem fırsatçılara hem de otobüs bilet fiyatlarına tepki gösterdi.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında şehirlerarası yolculukların valilikler bünyesinde oluşturulan seyahat izin kurullarının onayına bağlanmasının ardından vatandaşlar, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde hizmet vermeye başlayan Seyahat İzin Kurulu'na başvurup, izin belgesi alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. İzin belgesi almak için sabahın erken saatlerinde terminale gelen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu. Sıra bekleyen vatandaşlardan bazıları maske ve eldivenlerle koronavirüse karşı önlem alırken, birçok vatandaşın sosyal mesafe kuralına uymadıkları gözlendi. Şehir değiştirmek için sıra bekleyen vatandaşlardan bazıları, fırsatçıların olduğuna dikkat çekti. Sırada bekleyen vatandaşların yanına gelen bazı fırsatçıların özel arabasıyla götürebileceğini söylediğini iddia eden Ufuk Aykut (30), "Eşimle birlikte bir günlüğüne kardeşimin yanına İzmir'e gelmiştim ancak Ankara'ya geri dönemiyorum. Dünden beri sıradayım ancak hala izin belgesi alamadım. Sırada beklerken bazı fırsatçılar gelip özel araçlarıyla 300 ila 500 TL arasında götürebileceklerini söylüyorlar. Tanımadığım etmediğim insan. Yetkilerin buraya ve bu duruma el atması gerekiyor. Çünkü iş izin belgesi aldıktan sonra da bitmiyor. Otobüs bileti de bulunmuyor" diye konuştu.

'İZMİR'DE MAHSUR KALDIM?

Bilet fiyatlarının kendilerini zorladığını belirten Engin Çolak (30), "Otobüs firmalarının mesafeli koltuk uygulaması sebebiyle bilet fiyatları oldukça yüksek. Çalıştığım şantiyede işlerin durması sebebiyle memleketim Kırşehir'e dönmem gerekiyor. Ancak direkt giden bir otobüs yok. Mecburen önce Ankara'ya gitmek zorundayım ve 300 liraya bilet aldım. Terminalde de uzun kuyruklar oluşuyor. Özellikle kalacak yeri olmayanlar için çok zor bir durum. Eğer bilet bulamamış olsaydık sokakta sabahlamak zorunda kalacaktık. Samsun'a gitmek zorunda olan bir arkadaşım 500 liradan bilet aldı" dedi.

Koronavirüs nedeniyle İzmir'de mahsur kaldığını söyleyen İsmail Göktaş (44), 'Bitlis'e gitmek için üç saattir izin kuyruğunda bekliyorum. Biletimi de izin belgesi aldıktan sonra alacağım. Ancak bilet fiyatlarının yüksek olduğu söyleniyor. Normalde geçen hafta dönecektim ama uçağım iptal olduğu için İzmir'de mahsur kaldım. Çocuklarımın yanına gitmek zorundayım" dedi.

Engelli olan Murat Gezer (53) ise yetkililerden şöyle yardım istedi:

"Cezaevindeki oğlumu ziyarete gelmiştim ama Ankara'ya geri dönemiyorum. Çünkü bilet fiyatları oldukça yüksek. Terminalde bu fiyatları karşılayamayacak durumda olan birçok insan var. Ben normalde trenle seyahat ediyordum. Seferlerin iptal olması sebebiyle mecburen otobüsle gideceğim. Yetkililer, bizlere yardım etsin."

İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde fırsatçılara tepki

Kaynak: DHA

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İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde fırsatçılara tepki
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