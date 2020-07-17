İzmir şehidini uğurladı VAN'dan kalkan keşif uçağının görevden dönerken dağa çarpıp kırıma uğraması sonucu şehit olan 7 emniyet personeli arasındaki Semih Güzelay (27), memleketi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

VAN'dan kalkan keşif uçağının görevden dönerken dağa çarpıp kırıma uğraması sonucu şehit olan 7 emniyet personeli arasındaki Semih Güzelay (27), memleketi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.Van'dan kalkan keşif uçağının görevden dönerken dağa çarpıp kırıma uğraması sonucu şehit olan 2'si pilot 7 emniyet mensubundan pilot komiser yardımcısı Semih Güzelay için İzmir'de tören düzenlendi. Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii'nde kılınan cenaze namazına; şehidin eşi Gözde Güzelay, annesi Zakire Güzelay, babası Mustafa Güzelay, kardeşleri Selçuk ve Mustafa Güzelay ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, AK Parti İzmir milletvekilleri Binali Yıldırım, Hamza Dağ ve Mahmut Atilla Kaya, CHP İzmir milletvekilleri Atilla Sertel ile Kamil Okyay Sındır, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve vatandaşlar katıldı. Şehidin 3.5 aylık eşi Gamze Güzelay, cenaze törenine polis üniformasıyla katıldı. Güzelay, eşinin ardından gözyaşı döktü. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından alınan helallikten sonra şehidin cenaze namazı kılındı. Törenin ardından şehit polisin naaşı toprağa verilmek üzere Işıkkent Şehitliği'ne götürüldü.

Kaynak: DHA