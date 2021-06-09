İzmir şehidini gözyaşlarıyla uğurladı
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İzmir şehidini gözyaşlarıyla uğurladı

İzmir şehidini gözyaşlarıyla uğurladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kars'ın Kağızman ilçesinde askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu şehit düşen Jandarma Astsubay Egemen Öztürk, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu şehit düşen Jandarma Astsubay Egemen Öztürk, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kars'ın Kağızman ilçesi Karagüney köyüne keşif yapmak için giderken askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu Jandarma Astsubay Egemen Öztürk (29) şehit olmuştu. Şehit Egemen Öztürk için Kars Harakani Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendikten sonra, şehidin naaşı memleketi İzmir'e getirildi. İzmir'de ilk olarak Karabağlar ilçesinde bulunan evine getirilen şehidin naaşı, daha sonra cenaze töreni düzenlenmek üzere Menderes ilçesi Çatalca Mahallesi Camisi'ne getirildi.

Şehit Astsubay Egemen Öztürk için düzenlenen cenaze törenine şehidin ailesi, yakınları, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, milletvekilleri, siyasi parti il başkanları, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazede şehidin annesi Hacer Öztürk ve eşi Birgül Öztürk ayakta durmakta güçlük çekti. Şehidin eşi Birgül Öztürk, eşinin tabutuna sarılarak, "Elif Sena'yı (6 aylık) 23 gün görebildin. Kızın sana doyamadı. Kızımızı birlikte büyütecektik. Biz böyle bitmemeliydik Egemen. Sen daha bana şarkı yazacaktın. Bekle beni Egemen" diyerek gözyaşı döktü. Cenaze töreninin ardından şehidin naaşı Menderes ilçesi Çatalca Mahallesi Mezarlığı'na defnedilmek üzere götürüldü. - İZMİR

İzmir şehidini gözyaşlarıyla uğurladı
İzmir şehidini gözyaşlarıyla uğurladı
İzmir şehidini gözyaşlarıyla uğurladı
İzmir şehidini gözyaşlarıyla uğurladı
İzmir şehidini gözyaşlarıyla uğurladı
İzmir şehidini gözyaşlarıyla uğurladı
İzmir şehidini gözyaşlarıyla uğurladı
İzmir şehidini gözyaşlarıyla uğurladı
İzmir şehidini gözyaşlarıyla uğurladı
İzmir şehidini gözyaşlarıyla uğurladı
İzmir şehidini gözyaşlarıyla uğurladı
İzmir şehidini gözyaşlarıyla uğurladı
İzmir şehidini gözyaşlarıyla uğurladı
İzmir şehidini gözyaşlarıyla uğurladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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