İzmir, sarı bir sabaha uyandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir, sarı bir sabaha uyandı

İzmir, sarı bir sabaha uyandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmirliler, sarılık ve kızıllığın hakim olduğu bir sabaha uyandı.

İzmirliler, sarılık ve kızıllığın hakim olduğu bir sabaha uyandı. Pek çok İzmirli sosyal medya hesabından gökyüzü ve güneş fotoğrafları paylaşıp İzmir'i trend topic listesinin üst sırasına taşırken, havadaki durumun sebebinin orman yangınlarındaki duman ve partiküllerin güneyli rüzgar akışlarıyla taşınması olduğu belirtildi.

Türkiye orman yangınları ile mücadele ederken, İzmirliler de tedirgin eden bir sabaha uyandı. İzmir'de sarılık ve kızıllığın hakim olduğu gökyüzü dikkat çekti, pek çok sosyal medya kullanıcısı Twitter'da paylaşım yaparak havadaki rengin sebebini sordu. Paylaşımlar nedeniyle İzmir, trend topic listesinin üst sırasına yerleşti. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bu durumun sebebinin orman yangınları olduğu ifade edildi. Edinilen bilgide, orman yangını nedeniyle meydana gelen yoğun duman ve partiküllerin güneyli rüzgar akışlarıyla taşındığı, bu sebeple atmosferdeki parlaklığın bozulduğu bildirildi. Havadaki sarı ve kızıl rengin, güneyli rüzgar akışının gün boyu devam edecek olması nedeniyle tüm gün sürebileceği, yağışın ise olmayacağı belirtildi. Öte yandan, güneşin kızıl renkte olması da dikkat çekti.

"DEPREM OLACAK SANDIK"

Vatandaşlar ise havadaki rengin sebebinin orman yangınları olduğunu öğrenince şaşırdıklarını söyledi. Fatih Yıldırım isimli vatandaş, "Dün akşam çok kötü bir koku vardı. Sabah uyandığımızda havanın rengi sarıydı. Neden olduğunu anlamadık. Tedirgin olduk. Deprem havası gibi geldi. Deprem olacağı zaman hava böyle kötü olur. Sonra yangınlardan dolayı olabileceğini düşündük ve anladık ki orman yangınları yüzündenmiş. Ben Antalyalıyım. Orası çok kötü oldu. Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi.

"SABAH UYANDIĞIMDA FARK ETTİM"

Seda Yıldırım isimli vatandaş ise "Sabah uyandığımda havadaki rengi fark ettim. 'Hava kötü, ne var acaba?' dedim. ya depremden ya da yangınlardan dolayı olabileceğini düşündüm. Havanın renginin yangınlardan dolayı olduğunu öğrendik. Devletimiz yangınlar için elinden geleni yapıyor. Vatandaşlar dahil herkes elinden geleni yapıyor. Havanın renginden dolayı çok tedirgin değilim. Bir süre sonra düzelir diye düşünüyorum" diye konuştu.

"HAVA SERİN DİYE SEVİNMİŞTİM"

Hakan Yılmaz isimli vatandaş da, "Sabah farklı bir hava vardı. Hava serin diye sevinmiştim ama sebebi orman yangınlarıymış. Orman yangınları ülkemiz için çok kötü oldu ama hükümetimiz elinden gelen her şeyi yaptı. Yangınlar sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sorunu. İklime bağlı yangın problemi var. Şu anki hava kirliliği tedirgin ediyor ama yapacak bir şey yok" sözlerine yer verdi.

(Ceren Atmaca - Sinan Yeniçeri - Salih Yılmazsoy/İHA)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İzmir, sarı bir sabaha uyandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İzmirliler bu sabah sepya bir gökyüzüne uyandı! Endişeli vatandaşlar sordu: Zombi istilası mı?
İzmirliler bu sabah sepya bir gökyüzüne uyandı! Endişeli vatandaşlar sordu: Zombi istilası mı?
Manisa'da otobüs tıra çarptı: 9 ölü, 30 yaralı
Manisa'da otobüs tıra çarptı: 9 ölü, 30 yaralı
Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangınlarla ilgili konuştu: (2)
Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangınlarla ilgili konuştu: (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Mustafa Şentop Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Müge Anlı Yusuf Güney İbrahim Tatlıses
Spor Eda Erdem Mete Gazoz Burak Elmas Rıza Kayaalp Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir, sarı bir sabaha uyandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 11:10:50. #1.16#

title