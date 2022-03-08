İzmir şampiyonu yoluna devam ediyor

İZMİR (İHA) - Dikili Cumhuriyet Ortaokulu, İzmir birincisi olarak gittiği Okul Sporları Federasyonu Türkiye Küçük Kızlar Voleybol Grup müsabakalarında Türkiye yarı finallerine yükselmeyi başardı.

5-7 Mart tarihlerinde Denizli'de gerçekleştirilen grup müsabakalarında Dikili Cumhuriyet Ortaokulu ilk gün Bodrum temsilcisi M. Cemal Uslu Ortaokulu ile karşı kaşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan maçı Dikili Cumhuriyet Ortaokulu 2-1 kazandı. Turnuvanın ikinci gününde Dikili temsilcisi, Antalya Atatürk Ortaokulu ile karşılaştı. 2-0 kazanan Dikili Cumhuriyet Ortaokulu büyük avantaj sağladı. Son gün Söke temsilcisi Behiye Hanım Ortaokulu ile karşılaşan kırmızı beyazlılar maçı 2-0 kazanarak adını Türkiye yarı finallerine yazdırdı. Bu başarının ardından Dikili Cumhuriyet Ortaokulu, İzmir ilini temsilen 1-4 Nisan tarihlerinde Düzce'de veya Konya'da mücadelesine kaldığı yerden devam edecek. Denizli'de oynanan diğer karşılaşmalarda ise kızlar kategorisinde Aydın temsilcisi Başak Ortaokulu gruplarında 1.'liği alarak yarı finale yükselmeyi hak kazandı. - İZMİR