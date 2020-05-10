İZMİR Salgın döneminde annelik ağır bastı
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İZMİR Salgın döneminde annelik ağır bastı

İZMİR Salgın döneminde annelik ağır bastı
10.05.2020 11:08 | Son Güncelleme: 10.05.2020 11:15

Salgın döneminde annelik ağır bastıİZMİR'de yaşayan İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) üyesi 3 anne, çocuklarına örnek olabilmek için çalışan anne olmayı tercih ediyor.

Salgın döneminde annelik ağır bastı

İZMİR'de yaşayan İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) üyesi 3 anne, çocuklarına örnek olabilmek için çalışan anne olmayı tercih ediyor. Kendilerini hayata bağlayan rolün annelik olduğunu dile getiren 3 kadın, koronavirüs salgını nedeniyle işlerini evlerinden yürütürken, en kısa sürede çalışma hayatına dönecekleri günü bekliyor.

İzmir'de oturan Betül Sezgin (47), Aybige Çalık (37) ve Dilek Kalkan (42) bir yandan iş yaşamlarında kariyer basamaklarını hızla tırmanırken, bir yandan da çocuklarını yetiştiriyor. Erken yaşta evlenip ilk çocuklarını kucağına alan 3 anne, şimdi İZİKAD çatısı altında kadınların çalışma hayatındaki rolünü artırmayı amaçlıyor. Liseyi bitirdikten sonra 19 yaşındayken evlenen Betül Sezgin, kızları 25 yaşındaki Ceren Sezgin ve 19 yaşındaki Beril Sezgin'e en iyi rol model olmayı amaçlıyor. Kızlarından biri anaokuluna diğeri ilkokula giderken 31 yaşında üniversite sıralarına oturmaya başlayan Sezgin, bir iç mimar olarak hayalini gerçeğe dönüştürdü. Üç ay önce ise İZİKAD Yönetim Kurulu başkanlığı görevini üstlenen Sezgin, Covid-19 salgını nedeniyle iş hayatı değişime uğrasa da çalışmayı sürdürdüklerini belirtti. Dernek çalışmaları kapsamında iş yaşantısını güçlendirmekle birlikte sosyal sorumluluk projelerine devam ettirdiğini de anlatan Betül Sezgin, "Biz anneyiz. Ama çocukları olmasa dahi her kadının bu duyguyu yaşadığını biliyorum. Çocuklara yardım edenler, yeğenleriyle ilgilenenler bence bu duyguyu hissediyor. Biz kadının hem iş hem ev hayatında birlikte aktif olarak rol aldığını görüyoruz. Kadınlar iş hayatlarında ne kadar başarılı olursa ev hayatlarında da o kadar başarılı olabiliyor. Erkeklerde ise bunu başarmak biraz daha zor" dedi.

'SORUMLULUĞUN SADECE KADINDA OLMADIĞINI HERKES ANLADI'

Toplumsal cinsiyet eşitliğine önem verdiklerine dikkat çeken Sezgin, şöyle devam etti:

"Mümkün olduğu kadar kadınların evdeki hayatını dışarı çıkarıp onları çalışma hayatına çekiyoruz. Covid-19 günlerinde iş hayatımıza evlerimizden devam ediyoruz. Bu salgın toplum meselesidir. Evdeki iş paylaşımı, çocuk ve yaşlıların bakımı konusunda karşılıklı alışveriş yapılmalı. Eşlerimiz de bize destek oluyor. Sadece sorumluluğun kadında olmadığını herkes anlamaya başladı."

'ATATÜRK'ÜN DEDİKLERİNİ HAYATIMA FELSEFE EDİNDİM'

2007 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra serbest olarak avukatlık mesleğini sürdürdüğünü söyleyen biri 12, diğeri 6 yaşında 2 çocuk annesi Aybige Çalık da meslek hayatında 10 yılı tamamladıktan sonra sivil toplum kuruluşlarında görev almaya başladığını belirtti. İZİKAD'ın ikinci ailesi gibi olduğunu anlatan Çalık, "Erken anne olunca kendimi ispat etmek için çok çaba sarf ettim. Çalışan bir anne olarak Atatürk'ün bir sözünü hayatıma felsefe edindim. Atatürk diyor ki, 'Bir kadının gerekli özellikleri taşıyan evlat yetiştirmesi günümüzde çok daha zor. Bunun için kadınlarımızın çok daha aydın ve çalışkan olması gerekiyor'. Ben de çocuklarıma yaşamımla örnek olabilmek için çalışan bir anneyim. Onlara başarılı bir kadın rol modeli olmak istiyorum" diye konuştu.

'ANNELİĞİN KEYFİNİ ÇIKARIYORUZ'

Yaklaşık 16 yıldır kendi işinin patronu olan insan kaynakları uzmanı Dilek Kalkan da 31 yaşında anne oldu. 11 yaşında bir kızı, 7 yaşında bir oğlu olduğunu söyleyen Kalkan, şunları anlattı:

"Yaşamımda beni en mutlu eden ve hayata bağlayan rol anne olmaktı. Anne olmanın getirdiği sorumluluklar beni ve çocuklarımıza bizi birbirimize daha çok bağlıyor. Yaşamımda hiçbir şeyden vazgeçmedim. Bu dönemde ise salgın nedeniyle bazı şeylerden vazgeçmek zorunda kaldık. Ama işimizi evimizde yürütüyoruz. Anneliğin keyfini çıkarıyoruz. Aynı zamanda iyi bir eğitmen olduk. "

Dilek Kalkan'ın 5'inci sınıf öğrencisi kızı Irmak Kalkan ise salgın nedeniyle evde olduğunu belirterek, "Okulum ve arkadaşlarımdan ayrı kalmak zor geliyor. Evde sıkılsam da ailemle daha fazla birlikte geçirme şansım olduğu için mutluyum. Ama keşke virüs olmasaydı. Ben anneme hediyesini dün verdim. Pazar günü ailece evdeyiz. Annemi daha çok mutlu etmeye çalışacağım" diye konuştu.

İZMİR Salgın döneminde annelik ağır bastı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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