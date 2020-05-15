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İZMİR Salgın, butik otellere talebi artırdı

Salgın, butik otellere talebi artırdıKORONAVİRÜS salgınıyla mücadele sürerken, yaz aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşlar tatil planlarını yapmaya başladı.

İZMİR Salgın, butik otellere talebi artırdı
15.05.2020 09:43 | Son Güncelleme: 15.05.2020 09:50

Salgın, butik otellere talebi artırdı

KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele sürerken, yaz aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşlar tatil planlarını yapmaya başladı. Büyük otellere göre daha az kalabalık olan ve ortak kullanım alanları minimize edilen butik otellere olan talep artarken, Çeşme Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, "Butik oteller ev gibi kullanılabilir, sosyal mesafe sorunu yok. Odalar 8 ile 16 arasında değişiyor, dolayısıyla kalabalık yoğunluğu çok az. Kahvaltıda saat sınırı olmadığı için de kuyruklar oluşmuyor" dedi.

Koronavirüs ile mücadelede, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı kontrollü sosyal hayat politikası kapsamında normalleşme sürecine girilirken, yaz aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşlar da tatil planları yapmaya başladı. Planlarını kalabalık halde bulunulan yerlerden uzak durmak üzerine kuran birçok kişi, insan yoğunluğunun daha az olduğu butik otellere talep göstermeye başladı. Çeşme Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, koronavirüsten korunmanın şartları olan sosyal mesafe, izolasyon ve hijyen gibi konularda butik otellerin bazı avantajlara sahip olduğunu ve bu avantajların da butik otelleri bir adım öne çıkardığını belirtip, "Çeşme olarak Türkiye'nin en fazla butik otelini barındırıyoruz. Bizim butik otelcilik anlamında çok fazla tecrübemiz var ve bu konuda çok iddialıyız. Butik otellerini eviniz gibi kullanabilirsiniz, sosyal mesafe sorunu yok. Kalabalık yoğunluğu çok az, oda sayıları 8 ile 16 oda arasında değişiyor. İzole olmak zorunu hiç yok, havuzlar özel havuz gibi hizmet veriyor ve gerekirse odanıza kahvaltı alabiliyorsunuz. Ayrıca sınır yok, örneğin kahvaltıda saat sınırı yok. Sabah saat 07.00'de başlayan kahvaltı 13.00'e kadar sürdüğü için herhangi bir kuyruk oluşmuyor" dedi.

'OLUMSUZ ŞARTLARA RAĞMEN İLÇEDE, GÜNDE 1 BUTİK OTEL AÇILIYOR'

İstanbul ile İzmir arasında otoyol bağlantısının da artık sağlandığını hatırlatan Demir, "Biz artık müşterilerimizi bekliyoruz diyebiliriz. Çeşme'de 50'nin üzerinde plajımız var. Kullanılabilecek 20 kilometrelik de bir plaj alanı var. Tatilciler hiçbir şekilde ben tatil yapamayacağım üzüntüsüne girmesinler" diye konuştu.

Demir, Çeşme'de 400'ün üzerine butik otel olduğunu belirtip, "Sürekli ilave yatırımlar da geliyor. Bu olumsuz duruma rağmen ilçemizde hala butik otel satın alan ya da kiralayan birçok kişi var. Günde neredeyse bir butik otel açıldığını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

OTELLERDE TEDBİRLER TAMAM

İlçedeki butik otel işletmecilerinden Mutlu Duman ise, bu yıl muhtemelen yabancı turistin gelemeyeceğini, yerli turiste yönelik bir sezon olacağını belirtip, "Her yıl nisan ayında yapılan Ot Festivali sırasında biz açık olurduk. Bu yıl bu virüs nedeniyle festival iptal oldu ve bu nedenle biz de biraz sıkıntıya girdik. Ramazan Bayramı'nda da kapalı olacağız. Haziran ayının ilk haftası butik otelimizi açmayı planlıyoruz. Beklentilerimiz her ne kadar geçmiş yıllardaki gibi olmayacaksa da farklı bir sezon yaşayacak olsak da ümitliyiz. Otelimizde gerekli tedbirleri almış bulunuyoruz. Normalde kahvaltı alanımızda 10 masa varken şimdi bu sayıyı 4'e düşürdük, normalde 8 şezlongumuz varken, şimdi 4'ünü kullanıyoruz. Biz 12 odalı bir butik oteliz, bunların hepsini değil de 6-7 odayı hizmete açmayı düşünüyoruz. Gerekli hijyen malzemelerini de fazla fazla temin edip, müşterilerimize ulaştıracağız. Zaten biz butik oteller olarak hijyen konusunda gayet iyi performans sergiliyorduk, ancak bundan sonra daha da hassas bir şekilde bu konuda çalışmalar yapacağı" dedi.

Bu süreçte kendilerinin biraz daha avantajlı olduğunu düşündüğünü aktaran Duman, "İnsanların bin kişilik bir otele gidip, o kalabalığın içine girmeyi tercih edeceklerini düşünmüyorum. Bu süreçte tekne ve çadır gibi alternatif turizm yöntemleri de elbette çıkıyor" ifadelerini kullandı.

İZMİR Salgın, butik otellere talebi artırdı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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