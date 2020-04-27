İZMİR Sakız enginarı hem sofraları hem kalpleri fethedecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İZMİR Sakız enginarı hem sofraları hem kalpleri fethedecek - Haberler
Cizre, İzmir, Urla, Güncel, Haber

İZMİR Sakız enginarı hem sofraları hem kalpleri fethedecek

Sakız enginarı hem sofraları hem kalpleri fethedecekİZMİR'in Urla ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaretli sakız enginarı, hasat süresinin sona ermesine sayılı haftalar kala İstanbul'dan Cizre'ye kadar tüm Türkiye'de sofralara konuk oluyor.

27.04.2020 09:47 | Son Güncelleme: 27.04.2020 09:52
İZMİR Sakız enginarı hem sofraları hem kalpleri fethedecek

Sakız enginarı hem sofraları hem kalpleri fethedecek

İZMİR'in Urla ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaretli sakız enginarı, hasat süresinin sona ermesine sayılı haftalar kala İstanbul'dan Cizre'ye kadar tüm Türkiye'de sofralara konuk oluyor. Koronavirüs tehdidine karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler enginar tüketimini arttırırken uzmanlar yaklaşan Anneler Günü'nü hatırlatarak annelere göz kamaştırıcı mor enginar çiçeği hediye edilmesini öneriyor.

İçerisinde barındırdığı zengin vitamin ve mineraller sayesinde birçok hastalığa iyi gelen enginarın faydaları saymakla bitmiyor. Türkiye'de ve dünyada etkisini gösteren salgın tehdidine karşı bağışıklık sistemini güçlendirmenin önemi artınca enginara da talep arttı. İzmir'in Urla ilçesinde her yıl nisan ayında düzenlenen Uluslararası Urla Enginar Festivali'nin bu yıl salgın nedeniyle iptal edilmesi üzerine üreticilerin pazar sıkıntısı yaşamamaları için harekete geçen festivalin kurucusu ve üretici Pelin Omuroğlu, internet üzerinden aldığı siparişleri tüm Türkiye'deki enginar severlere ulaştırıyor.

Urla'da organik zeytin ve zeytinyağı üreticiliği yapan ve ilçenin ilk sakız enginarı üreticisi Pelin Omuroğlu, 2000-2004 yılları arasında 80 bin kök enginar yetiştirdiğini ancak zeytin üretimine ağırlık vermesi nedeniyle enginar üreticilerine pazarlama alanında destek olduğunu belirtti. Urla'da yetiştirilen sakız enginarının Bayrampaşa enginarından farkını anlatan Omuroğlu, "Bayrampaşa enginarının çanağı yenilir ama yaprakları yenilmez. Genelde mayıs sonuna kadar 1 aylık süreçte toplanan geç çeşit bir enginardır. Sakız enginarı da festivalin ardından coğrafi işaret almış ve sadece Urla Yarımadası'nda üretilen bir türdür. Dış yapraklarında bordo hareleri, ortasında yarığı olan bir enginardır. Dışındaki yapraklar sıyrılarak yenilebildiği gibi çok taze olduğu için sapı da dışındaki liflerden arındırılarak çiğ şekilde limonlanıp, tüketilebilir" dedi. Meyve ve sebzelerin mevsiminde tüketilmesinin bağışıklığı arttırmak için çok büyük önem taşıdığını kaydeden Omuroğlu, enginarın çiçeğinin yenilebilen bir gıda olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Enginar doğal yollarla, zorlama yapmadan, örtü altı yetiştiriciliğine girmeden, güneşi, havayı ve suyu içinde özümsüyor. Hekimlerin enginarı karaciğerle ilgili sıkıntısı olan hastalara kür olarak önerdiğini biliyoruz. Enginardan yapılan bazı takviye gıdalar var. Bu yıl enginar festivalini yapamadığımız için bu enginarlar tarlalarda taban fiyatı düşük olarak satılıyor. Çünkü salgın nedeniyle pazarlar kurulamıyor. Ürünlerimizin ayıklanmış ve pakete konulmuş bir şekilde gelmesini istemiyoruz. Tam tersi evlere dalından koptuğu gibi taze taze ulaştırılsın. Sakız enginarının tadını, kokusunu hem tüketiciler anlasın hem katma değer çiftçiye yansısın istiyoruz. Bu enginar çok taze olduğu için kabuğunu dişinizle sıyırabiliyorsunuz. Gerek çiğ gerek haşlanmış gerekse de zeytinyağlı yemek olarak tercih edilebilir. Yöremize ait yemek tarifleri var. Urla'nın sakız enginar dolması meşhurdur, pirinçle yapılır, etlisi pişirilir."

'TALEPLER BAŞIMI DÖNDÜRDÜ'

Sivil inisiyatif başlatarak hiçbir kar amacı gütmeden tüketiciye destek olmak istediğini kaydeden Pelin Omuroğlu, internet üzerinden aldığı siparişleri kargolayıp adrese teslim ettiklerini söyledi. Omuroğlu, "Talepler başımı döndürdü. Bunu üreticiye de yansıtıyorum. Üretici ürünü tarlasında 1 lira 75 kuruşa satarken ben 2.5-3 liradan alıyorum. Kooperatif mantığıyla baktığımızda tarlada değerlenemeyen enginarlar, arada aracı olmadan hem üretici hem de tüketiciye kazandırıyor. Bir haftada 1000 adet sipariş aldım. Tek başıma zorlanıyorum ama çok mutluyum. Üreticinin yüzündeki o gülümsemeyi görmek çok güzel" dedi. Yaygın olarak İstanbul ve Ankara'dan sipariş aldığını belirten Omuroğlu, Cizre'ye dahi ürün kargoladığını dile getirdi. Tanıtımın çok önemli olduğuna dikkat çeken Omuroğlu, pişirme ve ayıklamayla ilgili çok soru aldığını kaydetti. Omuroğlu, şöyle devam etti:

"Enginarın taze olup olmadığını anlamak çok kolay. Bıçakla kestiğiniz anda içi açık yeşil, ortası beyazsa ve kolay ayrılabiliyorsa tazedir. Enginarı vazoda suyun içinde muhafaza ederseniz tazeliğini korur."

Hasat süresinin hava sıcaklığına göre değiştiğini anlatan Pelin Omuroğlu, sezonun sona ermesine 2 ya da 3 haftalık bir süre kaldığını belirtip,

"Enginar sezon sonunda mor çiçekler açar. Bu tarlaları mosmor görebilirsiniz. Kendine has kokusu vardır. Mayısın ikinci haftası kutlanan Anneler Günü'nde yerel üreticilerimizi desteklemek isteyenler annelerine yenilebilen bir çiçek armağan edilebilirler. Kısa bir zaman kaldı. Çok sıcaklarda liflenme başlar ve dikenli kısımlar artar. Sezon sona ermeden enginar almayı unutmayın" dedi.

'HAFTADA 2-3 KEZ PİŞİRİYORUZ'

Urla'nın Demircili mevkisinde enginar yetiştiriciliği yapan Mahmut Direk (64) salgın nedeniyle pazar sıkıntısı yaşasalar da destekler sayesinde ürünlerini satabildiklerini anlattı. Direk, "Ben 60 yıldır bu köyde yaşıyorum. Enginar yetiştiriyorum. 30 dönüme yakın alanda üretim yapıyorum. Ürünümüzü tarladan kesip perakende ve toptan veriyoruz. Belediye alıyor. Enginar karaciğere çok iyi gelir. Biz de ailece tüketiriz. Haftada 2-3 kez pişiriyoruz. Virüs olmasaydı yol kenarında satıyorduk. İzmir'den ya da başka illerden gelenler ilgi gösteriyordu" dedi. Kenan Direk (33) ise enginarın faydalarına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Enginar pişirilip yenilebileceği gibi obeziteye karşı günde 2 ya da 3 kez çiğ olarak aç karnına da yenilebilir. Bu şekilde tüketildiğinde yemek isteği azalıyor. Ben de bahçede soyup yiyorum. İki kez yediğimde tok tutuyor."

İZMİR Sakız enginarı hem sofraları hem kalpleri fethedecek

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Trabzon'da polislerin bu görüntüsü sonrasında Valilik harekete geçti Haberler
Trabzon'da polislerin bu görüntüsü sonrasında Valilik harekete geçti
3 günlük yeni sokağa çıkma yasağı geliyor! Gözler Erdoğan'a çevrildi Haberler
3 günlük yeni sokağa çıkma yasağı geliyor! Gözler Erdoğan'a çevrildi
Survivor Aycan'a kötü haber: Yarışmaya gideni milli takıma almam Haberler
Survivor Aycan'a kötü haber: Yarışmaya gideni milli takıma almam
Acun, şifreli konuşmayla dışarıdan haber alan Aycan'ın sırrını çözdü Haberler
Acun, şifreli konuşmayla dışarıdan haber alan Aycan'ın sırrını çözdü
İsrail Meclisi'nde, 'Erdoğan övgüsü' tartışma yarattı Haberler
İsrail Meclisi'nde, "Erdoğan övgüsü" tartışma yarattı
'Düşman kardeş'in Kim'den hala umudu var Haberler
"Düşman kardeş"in Kim'den hala umudu var
1000 TL'lik yardıma başvurduğu söylenen Samsun'daki Ferrari sahibi suskunluğunu bozdu: Ben değilim
1000 TL'lik yardıma başvurduğu söylenen Samsun'daki Ferrari sahibi suskunluğunu bozdu: Ben değilim
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz
İstanbul'da geniş çaplı elektrik kesintisi! 13 ilçeye belirli saatlerde elektrik verilmeyecek
İstanbul'da geniş çaplı elektrik kesintisi! 13 ilçeye belirli saatlerde elektrik verilmeyecek
Eşini ve baldızını bıçaklayan koca: Beni aldatıyordu, şimdi çocuklarıma ne olacak?
Eşini ve baldızını bıçaklayan koca: Beni aldatıyordu, şimdi çocuklarıma ne olacak?
Trabzon'da koronavirüsten hayatını kaybeden hastanın yakınları kadın doktora saldırdı
Trabzon'da koronavirüsten hayatını kaybeden hastanın yakınları kadın doktora saldırdı
Yasağın sona ermesiyle esnaf, soluğu Bayrampaşa halinde aldı
Yasağın sona ermesiyle esnaf, soluğu Bayrampaşa halinde aldı
Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti
Bologna, Galatasaraylı futbolcu Nagotomo'yu kadrosuna katmak istiyor
Bologna, Galatasaraylı futbolcu Nagotomo'yu kadrosuna katmak istiyor
Yunan ekibi Olympiakos, şike gerekçesiyle küme düşürülebilir
Yunan ekibi Olympiakos, şike gerekçesiyle küme düşürülebilir
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde
Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü
Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü
Türkiye'de koronavirüs aşısı için 6 üniversite seferber oldu
Türkiye'de koronavirüs aşısı için 6 üniversite seferber oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'ten getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'ten getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla ile telefonda görüştü
İngiltere'de 26 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 413 artarak 20 bin 732'ye yükseldi
İngiltere'de 26 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 413 artarak 20 bin 732'ye yükseldi
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 870 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 870 bini geçti
Fransa'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 242 artarak 22 bin 856'ya yükseldi
Fransa'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 242 artarak 22 bin 856'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi
ABD'de TIR şoförü olan Tolga Karel, koronavirüs nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı: TIR ile 12 ceset taşıdım
ABD'de TIR şoförü olan Tolga Karel, koronavirüs nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı: TIR ile 12 ceset taşıdım
74 yaşındaki Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım
74 yaşındaki Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım
Gökyüzündeki sıralı ışıklar Tekirdağ'da yine görüldü
Gökyüzündeki sıralı ışıklar Tekirdağ'da yine görüldü
Kuzey Kore devlet radyosuna göre Kim Jong-un çalışmalarına devam ediyor
Kuzey Kore devlet radyosuna göre Kim Jong-un çalışmalarına devam ediyor
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor
Türk hastanın ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi İsveç basınında büyük ses getirdi
Türk hastanın ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi İsveç basınında büyük ses getirdi
'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı
'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yalın Fettah Can Acun Ilıcalı Cengiz Kurtoğlu
Spor Falcao Podolski Ersun Yanal Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla İsveç Bursa Denizli Türk Lirası
Şu an buradasınız: İZMİR Sakız enginarı hem sofraları hem kalpleri fethedecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.4.2020 10:00:01. #1.14#
title