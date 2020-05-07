İZMİR Sahipsiz sokak hayvanları onlara emanet
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İZMİR Sahipsiz sokak hayvanları onlara emanet

İZMİR Sahipsiz sokak hayvanları onlara emanet
07.05.2020 09:20 | Son Güncelleme: 07.05.2020 09:22

Sahipsiz sokak hayvanları onlara emanetİZMİR'in Buca ilçesinde hayvanseverler, koronavirüs salgını nedeniyle evde kalma sürelerinin arttığı bu günlerde, sahipsiz canları unutmadı.

Sahipsiz sokak hayvanları onlara emanet

İZMİR'in Buca ilçesinde hayvanseverler, koronavirüs salgını nedeniyle evde kalma sürelerinin arttığı bu günlerde, sahipsiz canları unutmadı. Sokak hayvanlarının beslenme, tedavi ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak için çalışan gönüllüler, kendi elleriyle hazırladıkları, haftada yaklaşık 200 kova mamayı 70 besleme noktasında sokak hayvanlarına ulaştırıyor.

Buca'da bir araya gelen gönüllüler, ilçenin kırsalında ve ormanlık alanlarda yaşayan sokak hayvanları için mama hazırlayıp, onları besliyor. 2015 yılından itibaren Ege Fikir Ortaklığı Derneği (EFODER) çatısı altında bir araya gelen hayvan dostları, özellikle koronavirüs salgını sürecinde sokak hayvanlarının daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu belirterek, duyarlı vatandaşlardan destek istedi. 70 besleme noktasında yaklaşık 700 hayvana baktıklarını belirten EFODER Yönetim Kurulu Başkanı İlknur Şenay Yıldız, artık et, tavuk ya da sosisleri haşladıktan sonra ekmek ile karıştırıp, papara haline getirdiklerini anlattı. Üye sayısının 150 olmasına karşın, 8 kişinin aktif olarak çalıştıklarını söyleyen Yıldız, "Hayırsever Ali Pehlivanoğlu, bize et, kemik veya sosis yardımı yapıyor. Bunları haşlıyor ve ekmekle karıştırıp papara haline getiriyoruz. Bu işi 3 yıldır yapıyorduk. Ama bu salgın nedeniyle iş yükümüz iki katına çıktı. Çünkü restoranlar ve kafeler kapalı. 65 yaş üzerindeki hayvanseverlerin baktığı bölgeler vardı. Onları da biz beslemeye başladık. Haftanın 3 günü Belenbaşı, Olduruk, Kaynaklar, Gökdere, Karacaağaç gibi bölgelerdeki çocuklarımızın hem mama ihtiyaçlarını karşılıyor hem kısırlaştırılmalarını hem de tedavilerini yapmaya çalışıyoruz" dedi.

HAYVAN SAYISI ARTTIKÇA DESTEK İHTİYACI ARTIYOR

Yaptıkları işin zorluğuna karşın gönülden yürütüldüğünü ifade eden Yıldız, her gün sokağa bırakılmış yeni hayvanlarla karşılaştıklarına dikkat çekerek hastalanmış olanlara arkalarını dönüp gidemediklerini dile getirdi. Yaralı hayvanların bir kısmının belediyede bir kısmının da imkanlar elverdiği ölçüde özel merkezlerde tedavi edildiğini anlatan Yıldız, "İnsanların dünyaya bir amaç için geldiğini düşünüyorum. Bizlerin bu iş için seçilmiş olduğunu biliyorum. Ama insan, mama ve klinik desteğine ihtiyacımız var. Bakıma muhtaç yavrular için pansiyon desteği alıyoruz. Bunların hepsi için kendi cebimizden para harcıyoruz. Buna rağmen yılmadık" diye konuştu.

'KORONAVİRÜSÜN HAYVANDAN GEÇTİĞİ ALGISI YANLIŞ'

Özel günlerde geçici yuvalara çok ihtiyaç duyduklarını ifade eden gönüllü Yıldız, virüsün hayvanlardan geçtiğine dair yanlış bir algının olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Haftada 150-200 kova mama hazırlıyoruz. Ama yaz aylarında biraz daha zorlanıyoruz. Hava sıcak ve malzemeler kokuyor. Kuru mamaya ihtiyacımız oluyor. 20 çuval ekmekle 45 kilo et, tavuk ya da sosis ne bulursak haşlıyoruz. Haftanın 3 günü buradayız. ya papara yapıyor, ya da kuru mama varsa onları alıp çıkıyoruz. Belediyenin araçlarıyla belli noktalara dağıtıyoruz. İnsan desteğine de ihtiyacımız var. Bize 1 haftalık 60 paket mama ve 10 paket konserve gerekiyor. Çok fazla mama bekleyen can var. Otobana yakın bir ilçe olduğumuz için dışarıdan sokağa bırakılan hayvanlarla da karşılaşıyoruz. Kısırlaştırma olmaması en büyük sorun. Buna ağırlık verilmeli. Belediyelerden bunu talep ediyoruz."

EFODER Yönetim Kurulu Başkanı İlknur Şenay Yıldız, destekte bulunmak isteyenlerin www.ormanamama.com internet adresinden mama bağışı yapabileceğini söyledi.

İZMİR Sahipsiz sokak hayvanları onlara emanet

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti Haberler
Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran Haberler
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
İstanbul Eczacı Odası Başkanı maskelerin 1 TL'den satılamayacağını ifade etti Haberler
İstanbul Eczacı Odası Başkanı maskelerin 1 TL'den satılamayacağını ifade etti
Kiraladığı lüks cipi denize atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yürüdü Haberler
Kiraladığı lüks cipi denize atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yürüdü
Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak mı? Haberler
Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak...
Vatandaşa, Erbaş'ın eşcinsellikle ilgili ifadeleri soruldu: Yüzde 64,8 destekliyor Haberler
Vatandaşa, Erbaş'ın eşcinsellikle ilgili ifadeleri soruldu: Yüzde 64,8 destekliyor
Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ı Cüneyt Çakır'a sordu, 'Pırlanta gibidir' cevabını aldı
Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ı Cüneyt Çakır'a sordu, "Pırlanta gibidir" cevabını aldı
TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu
TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu
Kastamonu'da ilçe merkezinde yavru karaca görüntülendi
Kastamonu'da ilçe merkezinde yavru karaca görüntülendi
Kenya'da 3 haftadır etkisini gösteren şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 194 kişi öldü
Kenya'da 3 haftadır etkisini gösteren şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 194 kişi öldü
Bekçiye sopayla saldıran şüpheli bacağından vurularak yakalandı
Bekçiye sopayla saldıran şüpheli bacağından vurularak yakalandı
Almanya Kulüpler Birliği kararını verdi, Bundesliga 15 Mayıs'ta başlıyor
Almanya Kulüpler Birliği kararını verdi, Bundesliga 15 Mayıs'ta başlıyor
İtalyan ekibi Torino'da bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi
İtalyan ekibi Torino'da bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi
Antalya'da sosyal mesafeye uyumlu olması için bankların ortaları kesildi
Antalya'da sosyal mesafeye uyumlu olması için bankların ortaları kesildi
Ameliyatı için kredi çekmek isteyen yaşlı adamın başına gelmeyen kalmadı
Ameliyatı için kredi çekmek isteyen yaşlı adamın başına gelmeyen kalmadı
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 260 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 260 bini aştı
Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı
Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Liglerin başlamasıyla ilgili kararın sorumluluğu federasyonundur
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Liglerin başlamasıyla ilgili kararın sorumluluğu federasyonundur
Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarının detayları belli oldu
Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarının detayları belli oldu
Sosyal medyadan paylaşınca yasağı deldiği ortaya çıktı, 15 bin lira ceza kesildi
Sosyal medyadan paylaşınca yasağı deldiği ortaya çıktı, 15 bin lira ceza kesildi
Bakan Koca'nın uyarısına rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk devam ediyor
Bakan Koca'nın uyarısına rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk devam ediyor
Aytaç Yalman'a müdahale ederken enfekte olan doktor 2 ay sonra yoğun bakımdan çıktı
Aytaç Yalman'a müdahale ederken enfekte olan doktor 2 ay sonra yoğun bakımdan çıktı
Adana'da pazarda denetim yapan memurlar darp edildi
Adana'da pazarda denetim yapan memurlar darp edildi
İdamları için el kaldıran Demirel, pişman olmuştu! Denizler, 48. ölüm yıl dönümünde anılıyor
İdamları için el kaldıran Demirel, pişman olmuştu! Denizler, 48. ölüm yıl dönümünde anılıyor
Koronavirüsü yenen doktor yaşadığı süreci anlattı: Nefes alamıyordum, boğuluyordum
Koronavirüsü yenen doktor yaşadığı süreci anlattı: Nefes alamıyordum, boğuluyordum
Bakan Koca'nın kalabalık olmasına tepki gösterdiği İstiklal'de yine aynı görüntü ortaya çıktı
Bakan Koca'nın kalabalık olmasına tepki gösterdiği İstiklal'de yine aynı görüntü ortaya çıktı
11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerdeki mağazalar ilk etapta 11.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek
11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerdeki mağazalar ilk etapta 11.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek
Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü
Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Donald Trump Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şener Şen Seda Sayan Bülent Ersoy Safiye Soyman
Spor Falcao Ali Koç Ersun Yanal Malcolm Thomas Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Mayıs Pazar Haziran Açıklama
Şu an buradasınız: İZMİR Sahipsiz sokak hayvanları onlara emanet - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 09:47:33. #1.15#
title