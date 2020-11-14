İzmir sahillerine "deniz marulu" istilası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir sahillerine "deniz marulu" istilası

14.11.2020 14:03 | Son Güncelleme: 14.11.2020 14:18
İzmir sahillerine

İzmir'de sahili, halk arasında "deniz marulu" olarak bilinen "ulva lactuca" adlı yeşil renkli yosunlar adeta istila etti.

İzmir'de sahili, halk arasında "deniz marulu" olarak bilinen "ulva lactuca" adlı yeşil renkli yosunlar adeta istila etti. Yürüyüş için sahile gelenler, her yıl Kasım ayında sahilin aynı duruma geldiğini belirtirken, belediye ekipleri ise temizliğe başladı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı sahiline yürüyüş için gelen vatandaşlar, denizde yeşil renkli yosunlar olduğunu fark etti. Birçok vatandaş, ilk kez gördükleri görüntü karşısında şaşkınlık yaşarken, yosun görünümlü maddenin halk arasında "deniz marulu" olarak bilinen "ulva lactuca" olduğu anlaşıldı.

Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine belediye ekipleri, fileli kepçelerle yosunları kenardan temizlemeye başlarken, vatandaşlar ise sahilin her yıl bu aylarda aynı duruma geldiğini söyledi.

Sahilde spor yapan vatandaşlardan Ali Mert Koçak, 2018 senesinin Kasım ayında sahilin yine aynı duruma geldiğini anlatarak, "Bunun doğadan kaynaklı bir şey olduğunu düşünüyorum. Geçen sene bu kadar çok değildi. Belediye ekipleri temizlemeye başlamış, herhalde birkaç gün içinde temizlenir" dedi.

"Plastik gibi bir yapısı var"

Denizde gördüğü maddeyi merak edip eliyle inceleyen Zuhal Öner ise deniz marulunun plastik gibi bir yapıda olduğunu söyleyerek, "Japonya'da çekilen belgesellerde buna benzer bir şey görmüştüm. Denizde bunun gibi bir ürün yetiştiriyorlardı onun için merak edip baktım ama plastik gibi bir yapısı var. Eskiden de ara ara oluyordu ama bu kadar yoğun olmamıştı. Eskiden daha yoğun bir koku oluyordu. Şimdi koku yok ama halı saha gibi her yeri kaplamış" diye konuştu. - İZMİR

İzmir sahillerine 'deniz marulu' istilası
İzmir sahillerine 'deniz marulu' istilası
İzmir sahillerine 'deniz marulu' istilası
İzmir sahillerine 'deniz marulu' istilası
İzmir sahillerine 'deniz marulu' istilası
İzmir sahillerine 'deniz marulu' istilası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Deniz Türüç kimdir? Deniz Türüç nereli ve kaç yaşında?
Deniz Türüç kimdir? Deniz Türüç nereli ve kaç yaşında?
Depremin neden olduğu deniz altındaki enkaz da kaldırılıyor
Depremin neden olduğu deniz altındaki enkaz da kaldırılıyor
Antalya'da deniz kirliliği tatbikatı
Antalya'da deniz kirliliği tatbikatı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Murat Kurum Kamala Harris Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mert Fırat İlker Aksum Acun Ilıcalı Burcu Esmersoy
Spor Fatih Terim Deniz Türüç Mehmet Topal Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Daha Fazla Kız Kaza Medya Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir sahillerine "deniz marulu" istilası - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.11.2020 14:23:11. #1.14#
title