İzmir sahillerinde atlı denetim
İZMİR'de, yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği sahiller ile Efes Antik Kenti'nde, jandarmanın atlı timleri güvenlik denetimlerine başladı.
İZMİR'de, yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği sahiller ile Efes Antik Kenti'nde, jandarmanın atlı timleri güvenlik denetimlerine başladı. Atlı timlerin yaz sonuna kadar görev başında olacağı bildirildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde eğitimleri tamamlanan 'Aslanbey' ve 'Pamir' isimli atlar, yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerce tercih edilen Seferihisar, Gümüldür, Ürkmez ve Özdere sahilleri ile Efes Antik Kenti'nde yapılan güvenlik denetimlerinde görevlendirildi.
Binicileri sahil boyunca devriye gezip, olası hırsızlık, taciz gibi olaylara müdahale ederken, atlar ise tatilcilerin ilgi odağı oldu. Birçok tatilci, atları sevip yiyecek verirken, onlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Uygulamanın yaz sonuna kadar devam edeceği bildirildi.
- İzmir
İzmir İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde eğitimleri tamamlanan 'Aslanbey' ve 'Pamir' isimli atlar, yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerce tercih edilen Seferihisar, Gümüldür, Ürkmez ve Özdere sahilleri ile Efes Antik Kenti'nde yapılan güvenlik denetimlerinde görevlendirildi.
Binicileri sahil boyunca devriye gezip, olası hırsızlık, taciz gibi olaylara müdahale ederken, atlar ise tatilcilerin ilgi odağı oldu. Birçok tatilci, atları sevip yiyecek verirken, onlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Uygulamanın yaz sonuna kadar devam edeceği bildirildi.
- İzmir
Kaynak: DHA
Irak, yumurtadan sonra Türkiye'den sofralık tuz, şehriye ve makarna çeşitlerine de ithalat yasağı getirdi
G-20 Zirvesi'ndeki olumlu gelişmeler sonrası düğünlerde ortalama takı maliyeti 28 bin TL'ye geriledi
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer'in eşinin belediyede işe başladığı iddialarını yalanladı
Son Dakika Haberleri
14:04 SURİYE'DE İŞKENCE MAĞDURLARI REJİMİN ZİNDANLARINI ANLATIYOR - "Ayaklarımı bağlayıp tavana ters...