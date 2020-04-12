İZMİR Sağlıkçılara 'sizi seviyoruz' notuyla siperlik maske
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› İZMİR Sağlıkçılara 'sizi seviyoruz' notuyla siperlik maske - Haberler
Gaziemir, Türkiye, Güncel

İZMİR Sağlıkçılara 'sizi seviyoruz' notuyla siperlik maske

Sağlıkçılara 'sizi seviyoruz' notuyla siperlik maskeİZMİR'deki özel okulda, koronavirüse karşı özellikle sağlık çalışanlarının kullanması için 3D yazıcılarla üzerine 'sizi seviyoruz' yazılarak, yüz koruyucu siperlik maske üretiliyor.

12.04.2020 12:19 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:29
İZMİR Sağlıkçılara 'sizi seviyoruz' notuyla siperlik maske

Sağlıkçılara 'sizi seviyoruz' notuyla siperlik maske

İZMİR'deki özel okulda, koronavirüse karşı özellikle sağlık çalışanlarının kullanması için 3D yazıcılarla üzerine 'sizi seviyoruz' yazılarak, yüz koruyucu siperlik maske üretiliyor.

Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından özellikle salgınla mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanlarının kullanabilmesi amacıyla yüz koruyucu siperlik maske üretimine başlandı. Gaziemir ilçesinde bulunan özel okuldaki gönüllü öğretmenler, 3D yazıcılarla yapılan siperlikli maskelerin, sağlık çalışanlarına ücretsiz verildiğini belirtti. Zor şartlarda çalışan sağlıkçılara moral ve destek için maskelerin üzerine ise 'sizi seviyoruz' yazıldı.

'BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ'

Siperlik maske üretimiyle amaçlarını anlatan, okulun müdürü Erdinç Öztekin, "Dünya ve ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte en önde olan grubumuz sağlık çalışanları. Büyük bir fedakarlıkta bulunuyorlar. Devletimiz gereken tüm şartları sağlık çalışanlarımıza sağlıyor. Biz de eğitim dünyası olarak elimizdeki imkanları nasıl kullanabiliriz, diye baktık. Çorbada tuzumuz olsun, diye siperlik üretmeye başladık. Sağlık görevlilerimize, doktor ve hemşirelerimize gönderiyoruz. Çeşitli illere talep doğrultusunda bu siperlikleri yolluyoruz. Biz ülke olarak büyük bir aileyiz. Biz hepimiz, bize yeteriz diyoruz" dedi.

GÜNDE 20 MASKE

Üretime öncülük yapan bilişim teknolojileri öğretmeni Burcu Sarpkaya ise "Pandemi ortaya çıktığından beri okuldaki gönüllü öğretmenler olarak acaba nasıl destek olabiliriz, diye düşündük. Bunun için de okuldaki malzemeleri kullanarak siperlik üretmeye başladık. Ürettiğimiz siperlikler talep doğrultusunda birçok hastane ve sağlık kuruluşuna ulaştı. Umuyoruz ki bir an önce yaşadığımız bu zor süreç biter. Sağlık çalışanlarına desteğimiz elimizden geldiği ölçüde devam edecektir" diye konuştu.

Günlük 20'ye yakın maske ürettiklerini belirten Sarpkaya, "Biz pla filament malzemesi kullanıyoruz, 3D yazıcımızda. Onun dışında asetatla ön kaplama kısmını yapıyoruz. Ayrıca bunlar hastane ortamına girmeden sterilizasyon işlemi yapılıyor. Sağlık çalışanlarına öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Cephenin en önünde savaşanlar onlar bizim için. Elimizden geldiğince desteğimiz sürecektir" dedi.

Üretim çalışmalarına destek verenlerden, okulun kurumsal iletişim uzmanı Emre Çıtak da "Salgın ortaya çıktığından beri biz de elimizi taşın altına koyup elimizden geleni yapmaya çalıştık. Sağ olsun velilerimiz bize destek vermeye çalıştı. Burcu hocamız öncülüğünde güzel bir çalışma oldu. İnşallah tez zamanda bu salgın biter. Vatandaşlarımıza evde kalmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

İZMİR Sağlıkçılara 'sizi seviyoruz' notuyla siperlik maske

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber Haberler
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin sayısı dünden bu yana 7 kat arttı Haberler
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin sayısı dünden bu yana 7 kat arttı
Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez azaldı
Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez azaldı
Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, 6 yeni koronavirüs keşfetti
Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, 6 yeni koronavirüs keşfetti
İzmir polisi, 'Babam sokağa çıkamıyor' diyen 7 yaşındaki çocuğun isteğini gerçekleştirdi
İzmir polisi, "Babam sokağa çıkamıyor" diyen 7 yaşındaki çocuğun isteğini gerçekleştirdi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Caner ve Gökhan'a sıcak bakıyor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Caner ve Gökhan'a sıcak bakıyor
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber: Basit bir grip olduğunu düşündüm
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber: Basit bir grip olduğunu düşündüm
Galatasaray, Fenerbahçe'nin istediği Charles Aranguiz'i radarına aldı
Galatasaray, Fenerbahçe'nin istediği Charles Aranguiz'i radarına aldı
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri kabul ettim
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri kabul ettim
Balotelli'den Galatasaray'a yeşil ışık
Balotelli'den Galatasaray'a yeşil ışık
Galatasaray'ın eski oyuncusu Rigobert Song karantinaya alındı
Galatasaray'ın eski oyuncusu Rigobert Song karantinaya alındı
Türkiye'de koronavirüs salgını sürecinde kadına şiddet yüzde 27.8 arttı
Türkiye'de koronavirüs salgını sürecinde kadına şiddet yüzde 27.8 arttı
Koronavirüsün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Koordinasyon ve konuşma bozukluğu
Koronavirüsün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Koordinasyon ve konuşma bozukluğu
İstanbul'da sokağa çıkma yasağında Taksim, İstiklal Caddesi ve Ortaköy havadan görüntülendi
İstanbul'da sokağa çıkma yasağında Taksim, İstiklal Caddesi ve Ortaköy havadan görüntülendi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Son 6 günün verilerine bakılınca salgında bir kırılma var
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Son 6 günün verilerine bakılınca salgında bir kırılma var
Rusya'da Putin'in ziyaret ettiği hastanede 180 doktora koronavirüs bulaştı
Rusya'da Putin'in ziyaret ettiği hastanede 180 doktora koronavirüs bulaştı
Kadın askerler hamur yoğurup tandırda ekmek pişirdi
Kadın askerler hamur yoğurup tandırda ekmek pişirdi
Beyoğlu'nda yol kontrolü yapan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı
Beyoğlu'nda yol kontrolü yapan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı
Kızı ve damadıyla kavga eden 86 yaşındaki kadın, Uşak'tan Manisa'ya kadar yürüdü
Kızı ve damadıyla kavga eden 86 yaşındaki kadın, Uşak'tan Manisa'ya kadar yürüdü
Sancaktepe Belediye Başkanı: Virüsten hayatını kaybeden eczacının iş yeri önceden ilaçlandı
Sancaktepe Belediye Başkanı: Virüsten hayatını kaybeden eczacının iş yeri önceden ilaçlandı
Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi
Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi
Son Dakika: ABD, koronavirüs ölümlerinde İtalya'yı geçerek en fazla can kaybının görüldüğü ülke oldu
Son Dakika: ABD, koronavirüs ölümlerinde İtalya'yı geçerek en fazla can kaybının görüldüğü ülke oldu
Fırıncılar, bir günde sattığı ekmeği sokağa çıkma yasağı sonrası iki saatte sattı
Fırıncılar, bir günde sattığı ekmeği sokağa çıkma yasağı sonrası iki saatte sattı
Abel Xavier: Galatasaray'da İslamiyeti seçtim
Abel Xavier: Galatasaray'da İslamiyeti seçtim
İzmirli aile koronavirüs nedeniyle 7 kiracısından bir aylık kira almadı
İzmirli aile koronavirüs nedeniyle 7 kiracısından bir aylık kira almadı
Sokağa çıkan sürücü, eşini araçta bırakıp kaçtı
Sokağa çıkan sürücü, eşini araçta bırakıp kaçtı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Cahit Özkan Devlet Bahçeli Mustafa Destici Meral Danış Beştaş
Magazin Demet Akalın Ekrem İmamoğlu Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Radamel Falcao Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: İZMİR Sağlıkçılara 'sizi seviyoruz' notuyla siperlik maske - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2020 13:17:21. #1.14#
title