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İzmir Sağlık Turizmi Zirvesi 12 Ekim'de yapılacak

AA / Zeynep Çelikkol - Haberler | Ekonomi
İzmir Sağlık Turizmi Zirvesi 12 Ekim'de yapılacak

İhracatı Geliştirme Merkezi (İGEME) 29. İzmir Sağlık Turizmi Zirvesi'nde ulusal ve uluslararası sektör temsilcilerini bir araya getirecek.

İhracatı Geliştirme Merkezi (İGEME) 29. İzmir Sağlık Turizmi Zirvesi'nde ulusal ve uluslararası sektör temsilcilerini bir araya getirecek.

İzmir Sağlık Turizmi Zirvesi tanıtım toplantısı Kaya Termal Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Zirveyle ilgili bilgi veren İGEME Genel Müdürü Murat Işık, Türkiye'de sağlık turizminde yeni modellerin inşa edilmesiyle ilgili bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları yürüttüklerini, yurt dışı alıcılarla Türkiye'deki hizmet sağlayıcıları arasında köprü vazifesi gördüklerini söyledi.

İzmir'de hizmet sağlayıcılara yurt dışındaki fırsatları gösterip doğru hizmetin verilmesiyle ilgili çalışmalar yürüttüklerini anlatan Işık, "12 Ekim'de 29'uncusunu düzenleyeceğimiz İzmir zirvesine dünyada bu konudaki en büyük platformlardan Ulusal Medikal Yazarlar Birliğinin Başkanı Keith Pollard da katılacak. ABD'den, İngiltere'den, Almanya'dan sağlık turizmi paydaşları, basın mensupları, sigortalar ve sendika temsilcileri de burada olacak. Türkiye'nin sağlık turizmiyle ilgili vermiş olduğu hizmetleri onlara birinci elden tanıtmak ve onların da Türkiye'den ne istediklerini belirlemek amacıyla karşılıklı bir çalışma yapıyor olacağız." diye konuştu.

Işık, İzmir'in sağlık turizminde marka şehir olması için tüm özelliklere sahip bulunduğuna işaret ederek, kentin turistik zenginliği ve sağlık altyapısının iyi anlatılması gerektiğini, bu zirvenin de önemli bir fırsat olacağını dile getirdi.

Bu yıl zirvede hedef ülkeler olarak İtalya ve Rusya'nın belirlendiğini kaydeden Işık, zirvede bu ülkelerden temsilcilerle İzmir'e sağlık turisti getirmek üzere çalışma yapacaklarını söyledi.

AA / Zeynep Çelikkol - Ekonomi Haberleri
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