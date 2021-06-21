İZMİR SAĞANAK YAĞMUR ÖDEMİŞ'İN KIRSAL MAHALLELERİNİ VURDU

Milli Takım'da kriz! Bir dakika bile süre alamayan genç futbolcu, Şenol Güneş'e isyan etti

Eski günlere bir adım daha! Kabine toplanıyor, masada herkesi ilgilendiren 6 madde var

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, dün akşam saatlerinde başlayan ve 3 saat süren sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, dün akşam saatlerinde başlayan ve 3 saat süren sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerden inen sel suları kırsal mahallerde yolları dereye çevirip, zarar verdi. 1 otomobil ve 1 cip sel sularına kapıldı. Bazı bahçe, ekili alan ve hayvan damları suyla doldu. Gelenboz Deresi ve Birgi Çayı'nda taşkın yaşandı.

Ödemiş'te dün saat 18.00 sıralarında başlayan ve 3 saat boyunca etkili olan sağanak yağmur, su baskınlarına neden oldu. Ödemiş'in kırsal Birgi, Küçükavulcuk, Büyükavulcuk, Bıçakçı, Gerçekler ve Beyazıtlar mahallelerinde, yüksek kesimlerden gelen sel sularıyla bazı yollar doldu. Dere gibi akan sel suları başta taş ve kaya parçaları ve çöp konteynerleri başta olmak üzere önüne ne geldiyse sürükledi. Sel suları yollardaki kilit parke taşları sökerek zarar verdi. Bıçakçı Mahallesi'nde, halindeki bir cip sel sularına kapılıp, sürüklendi. Küçükavulcuk mahallesinde ise sel suları arasında kalan otomobil ve sürücüsü, çevredekiler ve itfaiye ekipleri tarafından itilerek kurtarıldı.

TAŞKIN YAŞANDI

Gelenboz Deresi ve Birgi Çayı'nı suyla dolup, tepelerden gelen sularla dolup, taştı. Çevredeki bazı bahçeler ve hayvan damlarında su baskınları yaşanırken, ekili araziler sular altında kaldı. Ödemiş Sanayi Sitesi 35 Sokak'ta sel sularıyla doldu. Rögarların tıkanması nedeniyle yolda yer yer 50 metre derinlikte su birikti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ödemiş Belediyesine bağlı ekipler iş makinalarıyla su birikintilerini tahliye etti. Ekipler, günün ilk ışıklarıyla birlikte sel sularının getirdiği, yollardaki taş ve kaya parçalarını temizleyip, zarar gören yerlerin onarımına başladı. CHP'li Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş'te bölgeye gelerek, su baskınlarından zarar gören vatandaşlara geçmiş, olsun dileğinde bulunup, çalışmaları yerinde izledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı