İZMİR Rüzgarlı havaya aldırış etmeden denize girdiler Rüzgarlı havaya aldırış etmeden denize girdilerİZMİR'in Çeşme ilçesinde, bayram tatilini uzatanlar, Ilıca Plajı'nı doldurdu.

Rüzgarlı havaya aldırış etmeden denize girdiler

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, bayram tatilini uzatanlar, Ilıca Plajı'nı doldurdu. Rüzgarlı ve bulutlu havaya rağmen denize giren vatandaşlar, maske takma kuralına uymadı.

Çeşme Ilıca Plajı'nda bayram tatilinin ardından, denize girmek isteyenler plajı boş bırakmadı. Rüzgarlı ve bulutlu hava olmasına rağmen rüzgara aldırış etmeden denize giren vatandaşlar, Çeşme Belediyesi'nin plaj içerisine yerleştirdiği tahta localar içerisinde oturarak, sosyal mesafe kuralına uydu. Tatilcilerden Murat Erdem, "İstanbul'da yaşıyoruz ama İzmirliyiz. Tatilimizi burada değerlendirmek istedik. Denizi çok güzel. Tatilimizin ilk günü güzel geçecek inşallah. Denizde, sosyal mesafe kuralına uyduktan sonra koronavirüsün bulaşma riskini düşük görüyorum" dedi. Bursa'dan denize girmek için Çeşme Ilıca Plajı'na gelen Hayrettin Köse ise, "Bursa'dan geldik. Her sene buraya geliyoruz. Çok güzel bir yer. Bana göre buranın en güzel yerlerinden. Denizi güzel, kumu güzel. Güzel vaktimiz geçiyor" dedi.

Turla Balıkesir'den Çeşme Ilıca Plajı'na gelen Hatice Çukur da "Tur gezisiyle Balıkesir'den buraya geldik. Önce Alaçatı'ya gittik. Tekrar Çeşme merkeze gideceğiz. Sonrasında Balıkesir'e döneceğiz.? Diye konuştu.

Bir başka tatilci İbrahim Günay ise, şöyle konuştu:

"Kızımın doğum günüydü bugün. Rüzgarlı havaya rağmen denize girdik. Bulutlu, yağmurlu gibi bir hava var ama vaktimiz güzel geçiyor."

Kaynak: DHA