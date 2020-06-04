İZMİR Restoranda televizyon şeklinde paravanla sosyal mesafe
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İZMİR Restoranda televizyon şeklinde paravanla sosyal mesafe

Restoranda televizyon şeklinde paravanla sosyal mesafeİZMİR'in Bornova ilçesinde faaliyet gösteren restoran, normalleşme süreci kapsamında, koronavirüse yönelik sıra dışı bir önlem aldı.

04.06.2020 08:57 | Son Güncelleme: 04.06.2020 09:02

Restoranda televizyon şeklinde paravanla sosyal mesafe

İZMİR'in Bornova ilçesinde faaliyet gösteren restoran, normalleşme süreci kapsamında, koronavirüse yönelik sıra dışı bir önlem aldı. Sosyal mesafe kuralını eğlenceli bir hale getirmek isteyen işletme sahibi, masalara televizyon şeklinde paravan yerleştirdi. Bu sıra dışı önlem, müşterilerin beğenisini gördü.

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süre paket servis ve gel- al dışında faaliyetleri durdurulan restoranlar 1 Haziran'dan itibaren yeni normalleşme süreci kapsamında tekrar hizmet vermeye başladı. İş yerlerinde sosyal mesafe kuralı ve maske takılırken, Bornova'daki bir restoran hem yaratıcı hem de eğlenceli bir uygulama başlattı. Restoranda masalara sosyal mesafeyi korumak için televizyon şeklinde paravan yerleştirildi. Çalışanların maske ve eldiven kullanarak hizmet verdiği işletmede, tuzluk, kürdanlık, ıslak mendiller kişiye özel sunuluyor. Görevliler tarafından masa ve sandalyeler özel dezenfekte bezleri ile sürekli temizleniyor.

'HERKES RAHATLIKLA YEMEĞİNİ YİYOR'

Teması ortadan kaldıran bu uygulama ile müşterilerin gönül rahatlığı ile gelerek yemeklerini yediklerini ifade eden işletme sahibi Ali Gerdan, "Koronavirüsten korunmak için ve halkımızın sağlığı için tüm önlemleri aldık. Herkes rahat bir şekilde yemek yesin diye böyle bir paravan uygulamasını hayata geçirdik. Pandemi döneminde, süreçten çıktığımızda nasıl bir önlem alabiliriz diye düşünürken aklıma böyle bir fikir geldi. Umarız yararlı olur. Gelen müşteriler çok teşekkür ediyorlar, güvenle yedikleri için mutlu olduklarını ifade ediyorlar. Müşterilerimizin sağlığı için herkesin bu tür önlemler almasını tavsiye ederim. Elemanlarımız maske eldiven takıyor. Gerekli tüm tedbirleri aldık" dedi.

MÜŞTERİLER MEMNUN

Uygulamayı çok başarılı bulduğunu ifade eden müşterilerden Umut Durmazer (42), "Kesinlikle her yerde bu tür uygulamaların olmasını tavsiye ediyorum. Güzel bir uygulama. Aynı aileden gelen olduğunda aradaki paravan, işletmeye sorularak kaldırılabiliyor" diye konuştu.

Daha önce böyle bir uygulama görmediğini dile getiren Furkan Durmazer (16) de, "Yapılan paravan bizleri korumak için. Bu dönemde temastan kaçınmak önemli. O yüzden yerinde bir karar ve başarılı bir uygulama. Böyle bir uygulamayı bizlerin sağlığını düşünerek hayata geçiren işletme sahibine ve çalışanlarına teşekkür ederiz" dedi.

İZMİR Restoranda televizyon şeklinde paravanla sosyal mesafe

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan, Babacan ve Davutoğlu'nun kurduğu partiler için kurmaylarına talimat verdi Haber
Erdoğan, Babacan ve Davutoğlu'nun kurduğu partiler için kurmaylarına talimat verdi
Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti
Havuzda bikinili görüntülenen Serenay Sarıkaya fazla kilolarıyla dikkat çekti Haber
Havuzda bikinili görüntülenen Serenay Sarıkaya fazla kilolarıyla dikkat çekti
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti Haber
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi Haber
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Haber
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna...
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı
Günlük burç yorumları 4 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 4 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
IFAB, oyun kurallarında tehlikeli kabul edilebilecek 5 değişiklik yapıyor
IFAB, oyun kurallarında tehlikeli kabul edilebilecek 5 değişiklik yapıyor
AK Parti'den CHP'nin Berat Albayrak'a yönelik 'sosyete' eleştirisine sert tepki: Aile ilişkileri üzerinden çirkin siyaset yapıyorsunuz
AK Parti'den CHP'nin Berat Albayrak'a yönelik "sosyete" eleştirisine sert tepki: Aile ilişkileri üzerinden...
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'dan ilk tepki: CAS'a gideceğiz
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'dan ilk tepki: CAS'a gideceğiz
Pentagon, Washington yakınlarına konuşlandırdığı kuvvetleri geri çekiyor
Pentagon, Washington yakınlarına konuşlandırdığı kuvvetleri geri çekiyor
Artvin'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Artvin'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
ABD'deki George Floyd gösterileri Londra'ya da sıçradı! Halk sokağa döküldü
ABD'deki George Floyd gösterileri Londra'ya da sıçradı! Halk sokağa döküldü
Sıtma ilacı korona tedavisinde kullanılmaya devam edecek mi? Bakan Koca, püf noktasını paylaştı
Sıtma ilacı korona tedavisinde kullanılmaya devam edecek mi? Bakan Koca, püf noktasını paylaştı
George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memurları daha ağır suçlamalarla yargılanacak
George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memurları daha ağır suçlamalarla yargılanacak
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez'in futbolu bırakacağı konuşuluyor
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez'in futbolu bırakacağı konuşuluyor
Yoğurt zannederek yanlışlıkla boya yiyen yaşlı adam hayatını kaybetti
Yoğurt zannederek yanlışlıkla boya yiyen yaşlı adam hayatını kaybetti
YKS başvurularında sınav ücreti ödeme süresi yarın geceye kadar uzatıldı
YKS başvurularında sınav ücreti ödeme süresi yarın geceye kadar uzatıldı
İstanbul'da sosyal mesafe unutuldu! İşçilerden tehlikeli eylem
İstanbul'da sosyal mesafe unutuldu! İşçilerden tehlikeli eylem
Hain plan tutmadı! Resulayn'a bombayla sızmaya çalışan terörist öldürüldü
Hain plan tutmadı! Resulayn'a bombayla sızmaya çalışan terörist öldürüldü
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu
Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu
Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu
Boğaz'dan geçen Rus savaş gemisinin güvertesinde sipere yatan silahlı asker dikkat çekti
Boğaz'dan geçen Rus savaş gemisinin güvertesinde sipere yatan silahlı asker dikkat çekti
Avrupa devlerini peşine takan Cengiz Ünder için Roma 30 milyon euro istiyor
Avrupa devlerini peşine takan Cengiz Ünder için Roma 30 milyon euro istiyor
Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek
Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek
Tartıştığı babasını ve kardeşini bıçaklayan zanlı 'Pişman değilim' dedi
Tartıştığı babasını ve kardeşini bıçaklayan zanlı "Pişman değilim" dedi
Askerde verem oldu, 10 yıl sonra 'gazi' unvanını alabildi
Askerde verem oldu, 10 yıl sonra "gazi" unvanını alabildi
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Türkiye'den, Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını hazmedemeyen Yunanistan'ı kızdıracak yeni açıklama
Türkiye'den, Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını hazmedemeyen Yunanistan'ı kızdıracak yeni açıklama
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Faik Öztrak Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Haldun Dormen Rafet El Roman
Spor Ali Koç Mete Gazoz Fatih Terim İlhan Cavcav Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Haziran Beşiktaş Fenerbahçe
Şu an buradasınız: İZMİR Restoranda televizyon şeklinde paravanla sosyal mesafe - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 09:03:53. #1.14#
title