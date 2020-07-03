İZMİR Rehabilite olan hayvanlar, saldırganlık veya korkak davranışlardan kurtuluyor
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İZMİR Rehabilite olan hayvanlar, saldırganlık veya korkak davranışlardan kurtuluyor

Rehabilite olan hayvanlar, saldırganlık veya korkak davranışlardan kurtuluyorİZMİR'de yaşayan köpek eğitmeni 41 yaşındaki Mustafa Kobaş, davranış bozukluğuna sahip agresif ya da korkak özellikteki köpekleri rehabilite ediyor.

03.07.2020 09:39 | Son Güncelleme: 03.07.2020 09:51

Rehabilite olan hayvanlar, saldırganlık veya korkak davranışlardan kurtuluyor

İZMİR'de yaşayan köpek eğitmeni 41 yaşındaki Mustafa Kobaş, davranış bozukluğuna sahip agresif ya da korkak özellikteki köpekleri rehabilite ediyor. Birçok evcil hayvanı rehabilite eden Kobaş, "Birçok köpek sahibi, ufakken yaşadıkları problemleri önemsiz sanıyor. 1.5 yaşından sonra bu problemler ciddileştikten sonra tedavi ettirmek istiyorlar" dedi.

Evli ve 2 çocuk babası Mustafa Kobaş, 15 yıldır köpek eğitmenliği yapıyor. Son 10 yıldır köpeklerin davranış problemleri üzerine çalışmalarını sürdüren Kobaş, can dostlarının yaşadığı agresiflik, korkma ve eşya kemirme gibi problemlerin çözümü için çaba harcıyor. Asosyalleşen köpeklerin psikoloğu olarak sorunlarını gideren Kobaş, şimdiye kadar birçok hayvana yardımcı oldu. Köpeklerin daha çok agresiflik ve korku sorunları yaşadığını belirten Kobaş, rehabilitasyon sürelerinin ise ortalama 3 ay sürdüğünü ifade etti. Günde 15'er dakikalardan 3-4 periyod şeklinde çalışmaların sürdüğünü belirten Mustafa Kobaş, "Rehabilitasyonun ana mantığı şu; Doğruyu ödüllendir, yanlışa kayıtsız kal. Agresiflik gösteren köpeklerde duyarsızlaştırma dediğimiz yöntemi uyguluyoruz. Örneğin sorunlu hayvanımız başka köpeğe agresif davranış sergiliyor. Sorunlu hayvanımıza, öfkelendiği köpeği görünce ödül veriyoruz. Görmeyi ödülle ilişkilendiriyoruz. Böylelikle birbirlerine yanaşacakları zaman aynı ilişkilendirmeyi devam ettirsinler. Aslında agresif davranışta bulunmadan normal yaşantısına devam etsin" diye konuştu.

'YAVRUYKEN MÜDAHALE EDİLMELİ'

Davranışla eğitimi birbirine karıştırmamak gerektiğini belirten Mustafa Kobaş, "Birçok köpek sahibi, ufakken yaşadıkları problemleri önemsiz sanıyor. 1.5 yaşından sonra bu problemler ciddileştikten sonra tedavi ettirmek istiyorlar. Problemi ilk gördükleri an itibariyle eğitime tabi tutup problem oluşmadan eğitime almak en doğrusu" dedi.

Agresif davranış sergileyen 'Pomerian' cinsi 5 yaşındaki 'Budd' adlı köpek ve damızlık kullanıldığı için korkaklaşan aynı cins 'Şila' adlı 18 aylık dişi köpekler, Kobaş'ın rehabilitasyon çalışmaları sonrası sorunlarından kurtuldu. Makine teknikeri Şule Kitonur'un (37) bakımını üstlendiği köpekler, artık daha mutlu ve huzurlu vakit geçiriyor. Şule Kitonur, "Budd'da saldırganlık vardı. Ödüllendirme çalışmasıyla bu sorunu çözdük. Artık evimize misafirler gelince saldırmıyor. Güzel bir şekilde misafirlerimizi karşılıyoruz. Şila ise zor şartlardan kurtarıldı. Sevgiye muhtaçtı. Sevgiyle iyi bir şekilde bakıyorum" dedi.

'ARALARI ÇOK İYİ OLDU'

Kurumsal firmada pazarlama uzmanı Burak Aybarakın (36) ve Burcu Aybarakın (36) çiftinin köpekleri 1.5 yaşındaki Rus finosu 'Fax' ile 'Dauna' cinsi 1 yaşındaki 'Nyx' de rehabilite oldu. Dev cüssesiyle dikkat çeken 'Nyx', aileye sonradan katılan minik 'Fox'ı kabul etmekte zorlandı. Yapılan rehabilitasyon çalışmasıyla artık iki köpek ayrılmaz oldu. Köpeklerin sahibi Burak Aybarakın, "Büyük köpeğimiz 'Nyx', 1 yıldır bizimle. 3 ay önce de küçük köpeğimiz 'Fox'u barınaktan sahiplendik. Fox barınaktan alındığı için belli süre tedirginliği sürüyordu. Korkaklığı çok fazlaydı. İlk etapta birbirine bağlanması çok zordu. Rehabilite programıyla birlikte araları çok iyi oldu. Birbirlerini arar duruma geldiler. İletişimleri çok iyi" ifadelerini kullandı.

İZMİR Rehabilite olan hayvanlar, saldırganlık veya korkak davranışlardan kurtuluyor

Kaynak: DHA

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