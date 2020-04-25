İZMİR RAMAZAN PİDESİNDE HİLEYE DİKKAT
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İZMİR RAMAZAN PİDESİNDE HİLEYE DİKKAT

İZMİR'li fırıncılar, ramazan pidesinde yapılan hilelere karşı vatandaşları uyararak, özellikle belirlenen satış fiyatının altında satış yapan yerlerde dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

25.04.2020 08:29 | Son Güncelleme: 25.04.2020 08:33
İZMİR RAMAZAN PİDESİNDE HİLEYE DİKKAT

İZMİR'li fırıncılar, ramazan pidesinde yapılan hilelere karşı vatandaşları uyararak, özellikle belirlenen satış fiyatının altında satış yapan yerlerde dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

İzmirli fırıncılar, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları sebebiyle evde kalan vatandaşlara pide yetiştirmek için yoğun mesaiye başladı. Ramazan pidesi satışı yapan fırınlarda hazırlıklar yapıldı, üretim hızlandı. Öte yandan İzmirli bazı fırıncılar vatandaşları ramazan pidelerinde yapılan hilelere karşı uyarıyor. Merdiven altı üretimlerde gramaj eksiltildiğini ve bolca kabartma unu kullanıldığını söyleyen fırıncılar, özellikle belirlenen satış fiyatının altında satış yapan yerlerde dikkatli olunmasını istedi. İzmirli fırıncılardan Abdülrahim Sağlam, "Ramazan'da ekmek ruhsatı olmadığı halde ramazan pidesi üretenler var. Bazı yerlerin ramazan ayında işleri düşüyor ve bir usta bulup pide çıkarmaya başlıyor. Bu kişiler ekmek sektöründe olmadığı için hem gramajı, hem fiyatı düşürüyorlar. Genellikle yanlış un kullanıyorlar. Bir kişi bir şeyin ustası olmadığında her şeyi eksik yapar. Vatandaş da bunun farkında ama bazıları düşük fiyat olduğu için yöneliyor. Bu hilelere kanmamalılar" dedi.

'GRAMAJINDAN ÇALINIYOR, KALİTESİZ UN KULLANILIYOR'

Ramazan pidesinin ekmekten farklı olduğunu söyleyen Sağlam, "Ramazan pidesinin hamuru yumuşaktır, yani daha cıvıktır. Fazla kabarmaması gerektiği için kabartma tozu konulmaz. Ekmeğe göre daha ince olduğu için daha az pişirme süresinde, ancak daha yüksek ateşte pişirilir. Düşük ateşte pideler kurur. Ekmek ortalama 17 dakikada pişerken ramazan pidesi 11-12 dakikada pişiyor. İzmir'de 250 gramı 2,50 TL'den, 300 gramı 3 TL'den satılıyor. Geçen yıla göre aynı yalnızca gramajı değişti" diye konuştu.

Ramazan pidesiyle ilgili fırıncıların yoğun mesaiye başladığını söyleyen İzmirli fırıncılardan Şükrü Beyazıt, "Ramazan pidesinin hamuru, ekmek hamurundan farklıdır. Biz hamurda süt ve salep kullanıyoruz o yüzden daha lezzetli oluyor. Normal ekmeğe göre hamuru daha yumuşaktır. Pişme süresi daha kısadır ancak daha yüksek ateşte pişirilir. Bazı yerlerde ramazan pidesinde hileler yapılıyor. Vatandaşlar buna dikkat etsin. Gramajından çalıyorlar, daha ucuza mal ediyorlar. Kalitesiz un kullanıyorlar. Pide unu kullanmıyorlar. Aynı zamanda hijyenik koşullarda da üretilmemiş olabilir. Vatandaşlar kendilerine pide getiren fırın çalışanlarının aldıkları tedbirlere de dikkat etmeliler. Koronavirüs sebebiyle vatandaşlar sıcak pide yiyemeyecek ancak bizler onlara pideleri yetiştireceğiz" şeklinde konuştu.

Ramazan pidesinin ununun ekmeğe göre daha kaliteli olduğunu söyleyen fırıncılardan Mustafa Dulgul, "Susamı bol kullanılır. Malzemesi ekmekten farklıdır. Fiyat olarak ise İzmir'in İstanbul ve Ankara ile hemen hemen eş değer olduğunu söyleyebiliriz. Sadece gramaj farkı var. Bazıları gramajı eksik tutuyor. İnsanlara faydalı olmak yerine zarar vermek iyi bir şey değil" dedi.

VATANDAŞ İÇİN ÖNEMLİ OLAN PİŞMİŞ VE BOL SUSAMLI OLMASI

Ramazan pidesi satın almak için sırada bekleyen vatandaşlardan Serkan Tarkanoğlu, "Ramazan ayının gelmesiyle birlikte bizler de pide tüketmeye başlıyoruz. Ramazan pidesini hep aynı fırından satın alıyorum. Pide alırken bol susamlı olmasına dikkat ediyorum" dedi.

Ramazan pidesi alırken pidenin fazla pişmiş olmasına dikkat ettiğini söyleyen vatandaşlardan Erol Dursun da, "Yalnızca pişmesine değil aynı zamanda bol susamlı olmasına da dikkat ediyorum. Ramazan ayının gelmesiyle artık pideyi sofralarımızdan eksik etmiyoruz. Bu sene iftarda sıcak tüketemeyeceğiz ama kuru olmaması önemli" diye konuştu.

İZMİR RAMAZAN PİDESİNDE HİLEYE DİKKAT

Kaynak: DHA

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