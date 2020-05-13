İZMİR PSİKOLOG YEŞİLTAŞ: EVLERE KAPANDIK, ÖFKESİYLE BAŞ EDEMEYEN ŞİDDETE BAŞVURUYOR
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İZMİR PSİKOLOG YEŞİLTAŞ: EVLERE KAPANDIK, ÖFKESİYLE BAŞ EDEMEYEN ŞİDDETE BAŞVURUYOR

İZMİR'de, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uzmanların 'Evde kal' çağrılarına uyan vatandaşlar, yaklaşık iki aydır vakitlerinin çoğunluğunu evlerinde geçiriyor.

İZMİR PSİKOLOG YEŞİLTAŞ: EVLERE KAPANDIK, ÖFKESİYLE BAŞ EDEMEYEN ŞİDDETE BAŞVURUYOR
13.05.2020 11:40 | Son Güncelleme: 13.05.2020 11:45

İZMİR'de, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uzmanların 'Evde kal' çağrılarına uyan vatandaşlar, yaklaşık iki aydır vakitlerinin çoğunluğunu evlerinde geçiriyor. Pek çok psikolojik etkiyi beraberinde getiren bu süreçte şiddet olaylarında artış yaşandığını söyleyen Psikolog Burçak Eritmen Yeşiltaş, "Kadına, çocuğa ve hayvanlara yönelik şiddet arttı. Karabağlar'da köpeğe uygulanan şiddet, bunun en yakın örneklerinden bir tanesidir. Evlere kapandık, kaygı ve korku geliştirdik. Bazılarında ise bu durum öfkeye dönmeye başladı. Öfkesiyle baş edemeyen kişiler ise şiddete başvuruyor" dedi.

Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uzmanların 'Evde kal' çağrılarına uyan vatandaşlar, yaklaşık iki aydır tedbir amaçlı vakitlerinin büyük çoğunluğunu evlerinde geçiriyor. Kaygı, stres, öfke gibi sayısız psikolojik etkiyi beraberinde getiren bu süreçte, şiddet olaylarında yaşanan artış ise endişelendiriyor. Kadına, çocuğa ve hayvana yönelik olmak üzere hem fiziksel, hem psikolojik tüm şiddet türlerinde artış yaşandığını ifade eden İzmirli Psikolog Burçak Eritmen Yeşiltaş, "Geçtiğimiz günlerde İzmir'in Karabağlar ilçesinde köpeğe uygulanan şiddetle birlikte bu durum daha çok gündeme geldi. Koronavirüs hastalığının kendisi ve bu dönemle ilgili bir bilinmezlik var. Evlere kapandık, kaygı ve korku geliştirdik. Bazılarında ise bu durum öfkeye dönmeye başladı. Öfkesiyle baş edemeyen kişiler şiddete başvurmaya başladılar. Aynı zamanda eski travmalar da tetiklendi. Şiddete zaten meyilli olan kişilerin şiddete eğilimleri arttı" dedi.

'ÖFKEYLE BAŞ ETMENİN YOLLARINI BULMALARI GEREKİYOR'

Koronavirüs döneminde pek çok kişinin eve kapandığını hatırlatan Yeşiltaş, "Hiç alışık olmadığımız kadar beraberiz ve evde vakit geçirmeye çalışıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamalara göre, bu durumun şiddet olaylarının artışını beraberinde getirdiğini biliyoruz. Dünya genelinde koronavirüs süreciyle beraber kadına şiddet olayları arttı. Bireylerin bu öfkeyle baş etmenin yollarını bulmaya çalışmaları gerekiyor. İşe gidemeyenler var, ekonomik anlamda olumsuz etkilenenler var. Herkesin evden çalışma imkanı yok ve bazılarıysa tamamen işsiz kaldı. Vatandaşlar kendilerini rahatlatacak etkinlikler yapmalılar. Örneğin anne ve babanın kendine ait zamanları olmalı. Farklı zaman dilimleri yaratılmalı. Bunun yanı sıra evde spor ve benzeri aktiviteler yapılabilir. Bir rutin oluşturulursa bu dönem daha kolay atlatılabilir" diye konuştu.

'MUTLAKA YARDIM ALINMALI'

Şiddet olaylarının daha fazla artmaması için müdahale edilmesi gerektiğini söyleyen Yeşiltaş, "Kişiler öfkeyle baş edemediğinde mutlaka profesyonel bir yardım almalı çünkü şiddet hiçbir şekilde kabul edilebilir bir eylem değildir. Fiziksel veya psikolojik hangi anlamda olursa olsun şiddet karşı tarafa zarar vermeyi içeriyor. Bazen kişiler öfke sebebiyle kendine de zarar verebiliyor. Bu yüzden baş edemediklerini anladıkları anda bir uzmandan destek isteyebilirler" şeklinde konuştu.

İZMİR PSİKOLOG YEŞİLTAŞ: EVLERE KAPANDIK, ÖFKESİYLE BAŞ EDEMEYEN ŞİDDETE BAŞVURUYOR

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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