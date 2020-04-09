İZMİR Psikolog Şenel Karaman Bu korkunun gerçek hayatta bir karşılığı yok
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› İZMİR Psikolog Şenel Karaman Bu korkunun gerçek hayatta bir karşılığı yok - Haberler
Koronavirüs, Karaman, Güncel

İZMİR Psikolog Şenel Karaman Bu korkunun gerçek hayatta bir karşılığı yok

Psikolog Şenel Karaman: Bu korkunun gerçek hayatta bir karşılığı yokÇİN'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle kişilerde 'Koronafobi' oluşmaya başladığını söyleyen Psikolog Şenel Karaman, "Bu korkunun gerçek hayatta bir karşılığı yok.

09.04.2020 10:06 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:06
İZMİR Psikolog Şenel Karaman Bu korkunun gerçek hayatta bir karşılığı yok

Psikolog Şenel Karaman: Bu korkunun gerçek hayatta bir karşılığı yok

ÇİN'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle kişilerde 'Koronafobi' oluşmaya başladığını söyleyen Psikolog Şenel Karaman, "Bu korkunun gerçek hayatta bir karşılığı yok. Herhangi bir yerden bu hastalığı kapabiliriz. Bunun için hayatımızı sınırlandırdık, evlerimize kapandık. Bazen çıkmak zorundayız ama iğrenme duygusuyla hareket edersek otomatik olarak korunuruz" dedi.

Koronavirüs salgını vatandaşların ruh sağlığını ciddi bir şekilde etkiliyor. Virüse yakalananlar dışında hasta yakınları ve sağlık personelleri de bu durumdan etkileniyor. Paranoyaya dönüşen ve son zamanlarda 'Koronafobi' olarak anılmaya başlanan bu durumu önlemek adına risk gruplarının profesyonel desteğe ihtiyacı olabiliyor. Bu dönemde 400 kadar gönüllü uzman harekete geçti ve online destek vermeye başladı. EMDR (Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme-travma arkası tedavi yöntemi) Travma İyileştirme Grubu gönüllüleri, koronavirüsten doğrudan etkilenen risk gruplarına ücretsiz destek sağlıyor. EMDR Travma İyileştirme Grubu Başkanı Psikolog Şenel Karaman, vatandaşların süreci paranoya durumuna taşımak yerine doktorların önerilerini uygulayarak, sosyal izolasyona dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

'PARANOYAYA DÖNÜŞMESİN'

Koronavirüsün psikolojik ayağında kontrolün elde tutulması gerektiğini belirten Karaman, virüs için kaygıyı ön planda tutmak yerine dokunulan yerin kirli olduğu duygusuyla hareket edilebileceğini ifade etti. Kirli olduğunu bildiğimiz bir yüzeye dokunduğumuzda ellerimizi yıkamadan herhangi bir yere dokunamayacağımızın altını çizen Karaman, "Bizim duygularımız var. Bütün duygularımız bizi korumak içindir. Bu tür salgınlardan korunmak için aslında kaygıdan önce iğrenme duygumuz var. Bir şeyden iğrendiğimizde ağzımıza götüremeyiz ve dokunamayız. Pis bir şeye dokunmayız. Koronavirüsten bizi koruyan iğrenme duygusu. Kaygıyı devreye sokarsanız bu duygudan kaçmanız gerekir ancak nereye kaçacaksınız? Bu virüs görünmez, dokunulmaz ve koklanmaz. Yani duyu organlarımızla algılanmaz. Bu korkunun gerçek hayatta bir karşılığı yok. Herhangi bir yerden bu hastalığı kapabiliriz. Bunun için hayatımızı sınırlandırdık, evlerimize kapandık. Bazen çıkmak zorundayız ama iğrenme duygusuyla hareket edersek otomatik olarak korunuruz. Genetik olarak bu duyguya göre dizayn olduğumuz için refleks olarak uzak kalırız. Dikkatli olmak ve hastalığı kapabileceğimiz yerlerde iğrenme duygusunu devreye sokmak bizi korur" ifadelerini kullandı.

'YALNIZ OLMADIKLARINI HİSSETTİLER'

Karaman, koronavirüs nedeniyle karantinaya alınanlara ve koronavirüsle direkt teması olanlara sağladıkları destek sayesinde hastaların kendilerini yalnız hissetmediklerini ifade etti. Destek alan sağlık personellerinden de olumlu dönüşler aldıklarını aktaran Karaman, "Koronavirüs pandemisi ortaya çıktıktan sonra bu desteği online sağlamaya karar verdik. Online destek alabilmek için insanlar e-posta yoluyla bize başvuru yapıyor. Bize ulaşanlar arasından koronavirüse direkt teması olan insanlarla çalışıyoruz. Koronavirüs'e yakalanarak karantinada kalanlara ya da hizmet veren personele destek veriyoruz. Karantinada nefes sorunu yaşayan insanlarla konuştuk. Nefes alışverişleri düzeldi. Kendilerini daha rahatlamış hissettiler. En önemlisi yanlarında birilerinin olduğunu hissettiler. Tedavini yürüten sağlık personelinden başka birini görmüyorsun ve onlar da sana mesafeli duruyor. Katılanlarla ilgili şu ana kadar çok güzel örnekler aldık. Sağlık çalışanları hep risk altındaydı. Şu an evine gitme konusunda zorlanıyorlar. Sağlık çalışanları yaptığımız görüşmeler sonucunda onların da daha olumlu düşüncelere yöneldiklerini gözlemledik" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Çalışmasını canlı yayınladığı iş makinesi ile duvar arasında sıkıştı Haberler
Çalışmasını canlı yayınladığı iş makinesi ile duvar arasında sıkıştı
Korona sonrası kapatılan işletmelere çağrı: Doğal gazda hizmet durdurun Haberler
Korona sonrası kapatılan işletmelere çağrı: Doğal gazda hizmet durdurun
New York'ta, salgında ölüm oranları siyahi ve Hispaniklerde daha yüksek Haberler
New York'ta, salgında ölüm oranları siyahi ve Hispaniklerde daha yüksek
Erdoğan, 'Bedava dağıtılacak' dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti Haberler
Erdoğan, "Bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Koranayı yenip yaşadıklarını paylaştı: İçim yanıyor, dışım donuyordu Haberler
Koranayı yenip yaşadıklarını paylaştı: İçim yanıyor, dışım donuyordu
İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı üyesi çıktı Haberler
İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı üyesi çıktı
Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da 5 vatandaşı şehit eden terör saldırının sorumlusunu 'Lime lime edin' talimatı
Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da 5 vatandaşı şehit eden terör saldırının sorumlusunu "Lime lime edin" talimatı
KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi
KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi
New York Times'tan ortalığı karıştıran iddia: Koronavirüs Suud hanedanına sıçradı
New York Times'tan ortalığı karıştıran iddia: Koronavirüs Suud hanedanına sıçradı
Profesör Dr. Duran Canatan, merak edilen konuyu aydınlattı: Koronavirüs kan yoluyla bulaşmaz
Profesör Dr. Duran Canatan, merak edilen konuyu aydınlattı: Koronavirüs kan yoluyla bulaşmaz
'Virüs yaşlıları öldürüyor' düşüncesini çürüten istatistik: ABD'de 50 yaş altı en az 759 ölüm yaşandı
"Virüs yaşlıları öldürüyor" düşüncesini çürüten istatistik: ABD'de 50 yaş altı en az 759 ölüm yaşandı
Erdoğan'ın CHP'yi Atatürk üzerinden vurmak için koronavirüs konuşmasında Tekalif-i Milliye'den bahsettiği iddia edildi
Erdoğan'ın CHP'yi Atatürk üzerinden vurmak için koronavirüs konuşmasında Tekalif-i Milliye'den bahsettiği iddia...
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep...
Dünya genelinde Kovid-19'dan 88 bin kişi ölürken iyileşenlerin sayısı 330 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19'dan 88 bin kişi ölürken iyileşenlerin sayısı 330 bini aştı
Evine 50 metre mesafede bulunan şahsın, ölüm sebebi otopsiden sonra belli olacak
Evine 50 metre mesafede bulunan şahsın, ölüm sebebi otopsiden sonra belli olacak
Koronavirüs salgınında İstanbul, Ankara ve İzmir'de en riskli ilçeler
Koronavirüs salgınında İstanbul, Ankara ve İzmir'de en riskli ilçeler
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep...
Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda koronavirüsün parmak izi ortaya çıkarıldı
Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda koronavirüsün parmak izi ortaya çıkarıldı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı
Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, 'Favipirapir' ile sağlığına kavuştu
Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, "Favipirapir" ile sağlığına kavuştu
ABD'deki koronavirüs anketinde Obama, Trump'ı geride bıraktı
ABD'deki koronavirüs anketinde Obama, Trump'ı geride bıraktı
Koronavirüsü yenen Özge hemşire yaşadıklarını anlattı: Moralinizi yüksek tutun
Koronavirüsü yenen Özge hemşire yaşadıklarını anlattı: Moralinizi yüksek tutun
Fransız Bilim Konseyi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: 17 milyon kişi ölüm riski altında
Fransız Bilim Konseyi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: 17 milyon kişi ölüm riski altında
Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı
Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı
Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız
Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız
DSÖ'den ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerine yanıt: Bu virüsü politize etmeyin
DSÖ'den ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerine yanıt: Bu virüsü politize etmeyin
Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi
Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi
İngiltere ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1479 kişi hayatını kaybetti
İngiltere ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1479 kişi hayatını kaybetti
Türkiye son 24 saatte vaka artış hızında dünyada 4. sıraya yükseldi
Türkiye son 24 saatte vaka artış hızında dünyada 4. sıraya yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Cahit Özkan Özlem Zengin Ekrem İmamoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Hadise Dilan Çıtak Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Rüştü Reçber Lionel Messi Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Radamel Falcao
Daha Fazla Mart Polis Nisan İspanya
Şu an buradasınız: İZMİR Psikolog Şenel Karaman Bu korkunun gerçek hayatta bir karşılığı yok - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 10:52:36. #1.15#
title