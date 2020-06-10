İZMİR Prof. Sözbilir'den deprem fırtınası uyarısı
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İZMİR Prof. Sözbilir'den deprem fırtınası uyarısı

Prof. Sözbilir'den deprem fırtınası uyarısıİZMİR'de yaşanan 3.8 büyüklüğündeki depremin ardından bir değerlendirme yapan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkez (DAUM) Müdürü Prof. Dr.

10.06.2020 15:00 | Son Güncelleme: 10.06.2020 15:26

Prof. Sözbilir'den deprem fırtınası uyarısı

İZMİR'de yaşanan 3.8 büyüklüğündeki depremin ardından bir değerlendirme yapan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkez (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, aynı fayın 6 buçuk büyüklüğünde bir deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu söyleyerek yaşanabilecek deprem fırtınasına karşı uyarılarda bulundu. Türkiye'nin 81 ilinde bir deprem seferberliği başlatıldığını da açıklayan Sözbilir, bilim insanlarının depremden daha az zararla çıkılması için yapılması gerekenlerle ilgili çalıştığını ifade etti.

İzmir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) verilerine göre, İzmir'in Menderes ilçesinde dün (Salı) saat 18.44'te yerin 10.63 kilometre derinliğinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Malatya'daki depremin ardından İzmir'deki sarsıntı da korkuya neden oldu. 3.8 büyüklüğündeki depremin ardından 2.7 ve 2.8 büyüklüğünde artçılar yaşandığını da anlatan DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremin Torbalı'nın kuzeybatısında gerçekleştiğini söyleyerek "Bu depremin 40 kilometre uzunluğundaki Dağkızılca fayının etkisinde gerçekleştiğini görüyoruz. Bu fay aslında büyük ölçekli bir fay. 6 buçuk büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeline sahip. Ama şu anda 3.8 büyüklüğünde bir depremle kendini gösterdi. O fayın kayma hızı, hareket mekanizması diğer faylara göre daha yavaş. Bu fayın çevresinde birçok fay var. Tuzla, İzmir,Seferihisar, Gülbahce fayı var. Bu küçük ölçekli depremler diğer faylara da sıçrayabilir. Onlar da benzer büyüklükte depremler üretebilir ama aslında olaya daha büyük ölçekte bakacak olursak son bir ayda Türkiye'deki depremleri inceleyebiliriz. Aslında Türkiye'de çok sayıda depremler oluyor. Şu an sizinle konuşurken de birçok yerde sarsıntı yaşanıyor. Tabi bunlar 2,3,4 büyüklüğündeki depremler" dedi. En son Malatya depreminin 5 büyüklüğünde olduğunu anlatan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bu depremin bir anaç olabileceği gibi Elazığ depreminin artçı şoku olarak da değerlendirilebileceğini ifade etti. Sözbilir şöyle devam etti:

"Türkiye ölçeğinde baktığımızda 3,4 büyüklüğündeki depremler çok büyük ölçekli can ve mal kaybına yol açacak depremler olarak gösterilemez. 6 'yı aşmadığı sürece can kaybı yaşanmıyor. Özellikle Batı Anadolu ve İzmir ölçeğindeki faylar birbiriyle bağlantılıdır. Dolayısıyla birinde deprem olunca bazı kesimlerde deprem fırtınasına dönüşebilir. Ama bugüne kadar 3, 4 büyüklüğünde kendini gösterdi. Mesela Akhisar'daki deprem sayısı, bu sene orada 5 bini geçti. Dağkızılca fayı etrafındaki faylar da birbirini tetiklerse deprem fırtınasına görülebilir. Ama büyüklüğü 3 yada 4 büyüklüğünde olacağı için insanları sadece sarsıntı olarak rahatsız eder."

81 İLDE SEFERBERLİK

Türkiye'de 81 ilin tümünde afet risklerini azaltma projesinin devreye girdiğini de açıklayan DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremlerin öncesinde yapılması gereken çalışmalarla ilgili bir yönetmelik yayınlandığını söyledi. 2023 yılına kadar 81 ilde projenin süreceğini belirten Sözbilir, "İl afet risklerini azaltma kapsamında üniversiteler, belediye, valilik, AFAD ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte çalışacağı mekanizmayla önümüzde 3 yıl var. Bütün illerin hepsinin depremden az zararla çıkması için yapılması gereken çalışmalar başlatılacak. Deprem seferberliği 81 ilde başlatıldı, diyebiliriz. İzmir'de yaklaşık 8 aydır valilik koordinasyonunda çalışıyorduk. İzmir deprem master planı üzerinde AFAD ile çalıştık. Yaklaşık 60'ın üzerinde bilim insanı projede çalışıyor. Şu anda protokol aşamasına geldik" diye konuştu.

İZMİR Prof. Sözbilir'den deprem fırtınası uyarısı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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