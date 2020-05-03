İZMİR Prof. Dr. Akyol'dan, Ege sahillerinde görüntülenen balıklarla ilgili açıklama
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İZMİR Prof. Dr. Akyol'dan, Ege sahillerinde görüntülenen balıklarla ilgili açıklama

İZMİR Prof. Dr. Akyol'dan, Ege sahillerinde görüntülenen balıklarla ilgili açıklama
03.05.2020 11:00 | Son Güncelleme: 03.05.2020 11:09

Prof. Dr. Akyol'dan, Ege sahillerinde görüntülenen balıklarla ilgili açıklamaEGE Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Prof. Dr. Akyol'dan, Ege sahillerinde görüntülenen balıklarla ilgili açıklama

EGE Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Akyol, İzmir'in Çeşme ilçesinde, bir kişinin cep telefonuyla görüntülediği yaklaşık 2 metre boyundaki kemane balığının insanlar için tehdit oluşturmadığını belirtip, "Bu balıkların herhangi bir saldırgan tavrı bilinmemektedir. Bahar aylarında kıyıda gözlemlenebilirler. Ülkemizde özellikle trol ve uzatma ağlarıyla oldukça fazla sayıda yakalandıkları için artık nadiren rastlanan türlerden olup, koruma altına alınmak durumundadırlar" dedi. Akyol, Bodrum'da görüntülenen balık hakkında da konuşan Akyol, "Zargana azmanı da olabilir, kılıç balığı da olabilir. Ancak, kılıç balıkları bu mevsimde güneşlenmek için kıyıya gelirler, bu yüzden kılıç balığı olma ihtimalini daha yüksek görüyorum" dedi.

Ege ve Akdeniz kıyılarında zaman zaman rastlanan kemane balığı Çeşme ilçesinde görüldü. Dün sabah saatlerinde bir kişi, Paşalimanı Sahili'nde, yaklaşık 2 metre uzunluğunda bir balık gördü. Büyük bir şaşkınlık yaşayan kişi, balığı yaklaştığında bunun Vatoz ailesine bağlı bir tür olan kemane balığı olduğunu belirledi. Bu kişi, cep telefonu kamerasıyla kemane balığını görüntüledi.

'GÜNÜMÜZDE STOKLARI DÜŞÜŞE GEÇTİ'

Görüntüleri yorumlayan Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Akyol, "Söz konusu balık, kıkırdaklı bir balık türü olan kemane balığıdır. Bunlar özellikle doğu Atlantik kıyılarında, Akdeniz'e kadar olan bölgelerde dağılım gösterirler. Dip balıklarıdırlar, bazen kumluk alanda kendilerini yarı yarıya gömdükleri olur. Genelde dipteki omurgasızlarla beslenirler. Bunlar özellikle Kuzey Afrika ve Mısır ülkelerinde yakalanırlar ve etleri yenir. Bizim sularımızda ise pek rağbet görmezler. Özellikle trol ve uzatma ağları gibi yollarla çok fazla yakalandıkları için günümüzde sayıları oldukça düşüşe geçmiştir ve artık nadiren rastlanan türlerdir. Genelde 0 ile 100 metre derinliğinde dağılım gösterirler. Boyları genellikle 80-100 santimetredir. Görüntülerde gördüğümüz balık ise maksimum boy olan 10 santimetrelik bir boya sahip olmalı. Bunlar bahar aylarında kıyılarda gözlenebilen türlerdir. Görüntülerde de kıyıya oldukça yakın olduğunu görüyoruz. Ancak bu balık türünün herhangi bir saldırgan tavrı bilinmemektedir ve insanlara karşı bir tehdit oluşturmamaktadır. Bu gibi nesli tehlike altında olan canlılar koruma altına alınmak durumundadır" dedi.

'KILIÇ BALIĞI OLMA İHTİMALİ YÜKSEK'

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gündoğan Sahilinde yürüyüşe çıkan vatandaşların, denizde kıyıya yakın bir noktada cep telefonuyla görüntülediği, 1.5 metre uzunluğunda ve yüzgeçleri su yüzeyinde olan iki balık hakkında da konuşan Akyol, "Sırt yüzgeci görüntüleri bir köpek balığına ait olmayıp, bir kılıç balığına ya da 'Akdeniz kılıcı' olarak da tanımlanan, 'Tetrapturus Belone' türü bir Marlin türüne ait olma olasılığı çok yüksek. Ancak bunu tanımlayabilmemiz için görüntüler yeterli değildir. Bunların en net şekilde ayırt edilen özelliği; kılıç balığının sırt yüzgeci tek ve kısadır, Marlin türü ise daha uzundur, sırtı boyunca uzayan bir sırt yüzgecine sahiptir, rostrumu yani gagası kısadır. Kılıç balıklarında ise gaga oldukça büyük ve keskindir. Görüntülerde bir çift olarak gezen balık türünün kılıç balığı olma ihtimali bana daha yüksek geliyor. Çünkü kılıç balıklarının nisan, mayıs ayları gibi su yüzeyine çıkarak bir güneşlenme davranışı yaptıkları bilinmektedir. Bu balıklar da sırt yüzgeçlerine bu şekilde göstermişlerdir. Bu nedenle büyük olasılıkla kılıç balığı olduğunu düşünmekle birlikte, net olarak tanımlamam mümkün değil" dedi.

İZMİR Prof. Dr. Akyol'dan, Ege sahillerinde görüntülenen balıklarla ilgili açıklama

Kaynak: DHA

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