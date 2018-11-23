İzmir Polisinin Fetö'den Aradığı Astsubay Samsun'da Yakalandı

İzmir Polisinin Fetö'den Aradığı Astsubay Samsun'da Yakalandı

İzmir’de yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında arandığı ileri sürülen bir astsubay Samsun’da yakalandı.

İzmir Polisinin Fetö'den Aradığı Astsubay Samsun'da Yakalandı

İzmir'de yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında arandığı ileri sürülen bir astsubay Samsun'da yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan ve astsubay olduğu öğrenilen S.K. Samsun'da gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerince gözaltına alınan S.K.'nin İzmir'e gönderileceği öğrenildi. - SAMSUN

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