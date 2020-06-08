İzmir polisinden, sosyal mesafe ve maske için yoğun mesai İzmir polisinden, sosyal mesafe ve maske için yoğun mesai İzmirli vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk hafta sonunda kentin bir çok noktasında dışarı çıktı.

İzmir polisinden, sosyal mesafe ve maske için yoğun mesai

İZMİR - İzmirli vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk hafta sonunda kentin bir çok noktasında dışarı çıktı. İzmir polisi ise var olan denetimlerini artırarak, vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uyması ve maske takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında bu hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmaması sebebiyle, İzmir'de bazı vatandaşlar dışarı çıktı. Özellikle Kordon, Alsancak, Karşıyaka sahili gibi yerlerde yer yer kalabalık oluşturan vatandaşlara polis ekipleri uyarılarda bulundu. Asayiş ve motosikletli polis ekipleri, araçlarından anons yaparak, vatandaşlara sosyal mesafe kurallarına uyma ve maske kullanma konusunda uyarılarda bulundu. Polis tarafından sıkı tutulan denetimlerde devriye görevi yapan polis ekipleri Kordon, Karşıyaka, Mustafa Kemal Bulvarı, Bayraklı sahil bölgelerinin yanı sıra otogarda da vatandaşları uyardı.

Yaklaşık 300 kişiye ceza

Öte yandan, alınan bilgiye göre yoğunluk oluşacağı öngörülen Cuma öğlen saatlerinden itibaren hafta sonu 3 gün boyunca yaklaşık 300 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymamaktan idari para cezası uygulandı. İzmir polisi, denetimleri artırarak kontrollerine devam ediyor.

Kaynak: İHA