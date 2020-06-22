İzmir polisinden 'maske' denetimi İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği 'maske' talimatının yürürlüğe girmesiyle İzmir'de de denetimler sıklaştırıldı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği 'maske' talimatının yürürlüğe girmesiyle İzmir'de de denetimler sıklaştırıldı. Kordonboyu'nda kontrol gerçekleştiren ekipler, maske takmayanlara para cezası uyguladı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, maske takılmasının zorunlu hale getirilmesinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine talimat gönderilmesinin ardından İzmir'de de denetimler artırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri, kentin en kalabalık noktalarından Gündoğdu Meydanı ve Kordonboyu'nda maske denetimi yaptı. Bunun yanı sıra polis araçlarından da sık sık maske takılması yönünde uyarılarda bulunuldu. Maske takmayanlara 900 liralık idari para cezası uygulandı. Denetimlerin, şehrin birçok noktasında sıkı şekilde sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: DHA