İzmir polisinden kaçak ilaç şebekesine 5 ilde baskın: Binlerce ele geçirildi

İZMİR (İHA) - İzmir'de, merdiven altı olarak tabir edilen yerlerde yasa dışı üretilen ve satışa sunulan cinsel performans arttırıcı kaçak ilaçlar için operasyonlar yapıldı. 18 kişi gözaltına alınırken, 34 adres, 1 kaçak imalathaneye yapılan baskınlarda binlerce cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı ilaç şebekesine yönelik harekete geçti. Bu kapsamda, merdiven altı olarak tabir edilen yerlerde yasa dışı üretilen, sağlıksız ortamlarda depolanan ve satışa sunulan cinsel performans arttırıcı ilaçlar ve zayıflama ilaçlarına yönelik operasyonun düğmesine basıldı. Teknik ve fiziki takibin ardından 18 şüphelinin; İzmir, Kırıkkale, Manisa, Aydın ve Bursa'daki 34 adresinde, araçlarında ve kaçak imalathanede aramalar yapıldı.

Binlerce cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Baskınlarda; 34 bin 356 adet cinsel içerikli ürün (hap, sprey, damla, macun), 3 bin 930 gram sildenafil hammaddesi, 375 litre etil alkol, 36 litre sahte içki, 2 bin 169 adet sentetik ecza, 29 bin 400 adet doldurulmuş veya boş makaron ele geçirildi.

Operasyonda toplam 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 8'i polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerden M.T., A.A., Y.Ç., S.T., A.A. ve S.T. ev hapsi, M.T., S.K., Ö.E., M.K. ise yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca soruşturma sürecinde daha önce gözaltına alınan 5 kişiden 1'inin tutuklandığı bildirildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel