İzmir polisinden dronlu uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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İzmir polisinden dronlu uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İzmir polisinden dronlu uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Davut CAN - Haberler | Güncel

İZMİR'de, polis ekiplerinin dron destekli uyuşturucu operasyonunda, 154 kök Hint keneviri ile 1 ruhsatsız tüfek ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

İZMİR'de, polis ekiplerinin dron destekli uyuşturucu operasyonunda, 154 kök Hint keneviri ile 1 ruhsatsız tüfek ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Torbalı ilçesinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Önceden belirlenen adrese dron destekli operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 154 kök Hint keneviri ile 1 ruhsatsız tüfek ele geçirdi. Operasyonda 2 kişi, gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. 


İzmir polisinden dronlu uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
İzmir polisinden dronlu uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
İzmir polisinden dronlu uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
İzmir polisinden dronlu uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

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