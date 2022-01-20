İzmir polisinden cinsel performans arttırıcı ürün kaçakçılarına operasyonİZMİR İzmir'in Konak ilçesinde 2 iş yeri ve 1 depoya düzenlenen baskında, merdiven altı diye tabir edilen yerlerde ve sağlıksız ortamlarda depolanan ve satışa sunulan çok sayıda yasa dışı performans arttırıcı ilaç...

İZMİR (İHA) - İzmir polisinden cinsel performans arttırıcı ürün kaçakçılarına operasyon

İZMİR İzmir'in Konak ilçesinde 2 iş yeri ve 1 depoya düzenlenen baskında, merdiven altı diye tabir edilen yerlerde ve sağlıksız ortamlarda depolanan ve satışa sunulan çok sayıda yasa dışı performans arttırıcı ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesinde bulunan depo ve iş yerlerinde merdiven altı diye tabir edilen yerlerde ve sağlıksız ortamlarda depolanan ve satışa sunulan sahte cinsel performans arttırıcı ilaç bulundurulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler adresleri önceden belirlenen 2 iş yeri ve 1 depoya baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, 20 bin 572 adet cinsel ürün (hap, sprey, damla) ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.