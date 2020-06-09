İzmir polisi, Tuğba'yı doğum gününde yalnız bırakmadı İzmir'de polis ekipleri, doğum günü olan bedensel ve zihinsel engelli genç kıza pastalı sürpriz yaptı.

İzmir'de polis ekipleri, doğum günü olan bedensel ve zihinsel engelli genç kıza pastalı sürpriz yaptı.

Karşıyaka ilçesinde oturan Safiye-Yılmaz Yoldaş çiftinin 3 çocuğundan biri olan Tuğba Yoldaş, ailesine sosyal medyada polis ekiplerinin sürpriz doğum günü kutlamalarının kendisini çok sevindirdiğini belirtti.

Bugün 18. yaşına giren Yoldaş'a İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürpriz yaptı.

Ailesinin çağrısı üzerine Tuğba'yı yalnız bırakmayan polis ekibi, doğum günü pastasını onunla birlikte üfledi.

Kaynak: AA