İzmir polisi suç şebekesini ortaya çıkardı: 6 gözaltı İZMİR Emniyet Müdürlüğü, sahte ve başkalarına ait kimlikleri kullanarak kredi kartı çıkartan ve bu kartlar ile internet üzerinden 100 bin TL alışveriş yapan şebekiyi çökertti.

İZMİR Emniyet Müdürlüğü, sahte ve başkalarına ait kimlikleri kullanarak kredi kartı çıkartan ve bu kartlar ile internet üzerinden 100 bin TL alışveriş yapan şebekiyi çökertti. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sahtecilik Suçları Büro Amirliği ekipleri, bir şebekenin sahte ve başkalarına ait kimliklerini kullanarak kredi kartı çıkarttığı ve bu kredi kartıları ile internet siteleri üzerinden yüklü miktarda elektroknik eşya aldığını, ayrıca banka ATM'lerinden bir miktar nakit para ve kredi çekildiğini tespit etti. Konuya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, mahkeme kararı ile İzmir ve Aydın'daki toplam 7 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli sayıda kredi kartı ve dijital materyal ele geçirildi.

Operasyon kapsamında iki ayrı suçtan aranması bulunan D.G. isimli şüphelinin de aralarında bulunduğu toplam 5 kişi gözaltına alındı. Emniyete getirilen 6 şüphelinin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın sabah saatlerinde adliyeye sevk edilceği öğrenildi.

Bu arada şebekenin 1 üyesinin hala arandığı ve yaptıkları işlemler ile 100 bin TL zarar verdikleri belirtildi.

Kaynak: DHA