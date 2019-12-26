İzmir polisi, sahte alkol üretenlere göz açtırmıyor

26.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:00

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, yılbaşına sayılı günler kala denetimlerini sıklaştırdı. 2019 yılında yaklaşık 70 ton etil alkol, 100 binden fazla da şişelenmiş sahte içki ele geçirdiklerini söyleyen Şube Müdürü Süheyda Tuğbay, Halkın sağlığını tehdit edenleri tespit edip yakalamaya devam edeceğiz dedi. Tuğbay ayrıca, telefona indirilen karekod uygulamasıyla da ürünün gerçek veya sahte olduğunun anlaşılacağını söyledi.

Kaçaklık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşında eğlence mekanlarına satılmak üzere merdiven altında üretilen sahte içkilere karşı denetimlerini sıklaştırdı. Geçmiş yıllarda sahte alkol tüketen vatandaşlar hayatlarını kaybederken, ekipler bu tarz durumların tekrar yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Ele geçirilen sahte içkiler, depoya getirildikten sonra imha ediliyor. 2019 yılında 104 kaçak içki operasyonu yaptıklarını belirten Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü Süheyda Tuğbay, Halkımızın sağlığını tehdit eden sahte içki üreticileriyle mücadele etmeye hız kesmeden devam ediyoruz. Geçen yıl yaptığımız operasyonlarda, 70 ton etil alkolden üretilmiş içki ile 100 bin şişeden fazla içki ele geçirdik. Ele geçirdiğimiz sahte içkilerin yaklaşık 60 tonunu imha ederken, ilerleyen günlerde de imha etmeye devam edeceğiz diye konuştu. İzmir'de son 2 yılda sahte içki sebebiyle herhangi bir ölüm veya adli vakanın yaşanmadığına dikkat çeken Tuğbay, Geçtiğimiz yıllarda sahte içki sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımız olmuştu. Bunun üzerine valimiz ve emniyet müdürümüzün talimatlarıyla denetimlerimizi sıklaştırdık. Bu noktada vatandaşlarımızın desteği de bizim için çok değerli. Şüphelendikleri durumlarda hemen polisi arasınlar dedi.'KAREKOD UYGULAMASIYLA AYIRT EDİLEBİLİR'Sahte alkol ile gerçeğinin ayırt edilebilir olduğunun altını çizen Tuğbay, tüketicilerin bunu telefonlarıyla da yapabileceğini şöyle açıkladı Sahte alkol üreticileri, şişeleri genellikle hurdacılardan toplarken, kapakları ise yurtdışından getiriyorlar. Yani bir şişe defalarca kullanılabiliyor. Sahte ve gerçek alkolün birbirinden ayırt edilmesi için oluşturulmuş bir karekod (BUİS) uygulaması da bulunuyor. Vatandaşlarımız, bu uygulamayı telefonlarına indirdikten sonra, şişelerin üzerinde bulunan karekodu okutup sonucuna bakabilirler.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü memurlarından Barış Gündoğarken, sahte alkol konusunda vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Orijinal şişe ile sahtesi arasında önemli farklar olduğunun altını çizen Gündoğarken, Birden fazla yöntem ile sahte ve gerçek içki birbirinden ayrılabilir. Merdiven altı üretimlerde, kapaklar ve bilyeler şişelere elle oturtulduğu için tam oturmayabiliyor. Vatandaşlar, kapak ve bilyelere bakarak bu testi yapabilirler. Bunun yanı sıra şişelerin üzerindeki bandrollere de bakılabilir. Sahte alkollerde, fotokopiyle çoğaltılmış bandroller, genellikle kapağın yırtılacağı yere kadar yapıştırılmaz. En önemli kıstas budur. Şişelere elle dolum yapıldığı için, dolum oranlarında bariz bir fark bulunmaktadır. Vatandaşlar, şişenin dibine bakarak da ayrım yapabilirler. Sahte içki şişelerinin sonlarında genellikle tortular bulunur ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA