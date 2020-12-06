İzmir polisi, kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı
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İzmir polisi, kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı

06.12.2020 09:45 | Son Güncelleme: 06.12.2020 09:48
İzmir polisi, kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde uygulanan 56 saatlik kısıtlamada polisler, sokaklarda yaşayan hayvanlar için mama bıraktı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde uygulanan 56 saatlik kısıtlamada polisler, sokaklarda yaşayan hayvanlar için mama bıraktı. 

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs salgının önlenmesi için geçen cuma günü saat 21.00'den itibaren yurt genelinde 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başlatıldı. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, vatandaşlar tarafından beslenen sokak hayvanları da yalnız kaldı. Aç kalan hayvanların yardımına Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri yetişti. Polis otosunda bulunan mamalar, sahil kenarında kedi ve köpekler için yapılan yuvalarla çevresine bırakıldı. 

 

 


İzmir polisi, kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı
İzmir polisi, kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı
İzmir polisi, kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı
İzmir polisi, kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı
İzmir polisi, kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı
İzmir polisi, kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı
İzmir polisi, kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı
İzmir polisi, kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı
İzmir polisi, kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı
İzmir polisi, kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı
İzmir polisi, kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı
İzmir polisi, kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı
İzmir polisi, kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı
İzmir polisi, kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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