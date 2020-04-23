İzmir polisi, bayramı evde kutlayan çocukları unutmadı İzmir polisi, bayramı evde kutlayan çocukları unutmadıİZMİR Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin 5 farklı noktasında oluşturulan kortejler, gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde olan çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bayram coşkusunu yaşatmak...

İzmir polisi, bayramı evde kutlayan çocukları unutmadı

İZMİR Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin 5 farklı noktasında oluşturulan kortejler, gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde olan çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bayram coşkusunu yaşatmak için yollara çıktı. Kortejin ilk durağı, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın da katılımıyla 15 Temmuz şehidi Dursun Acar'ın evi oldu.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 23-26 Nisan tarihleri arasında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İzmirli çocuklar da bu yıl bayramı evde geçiriyor. Bunun üzerine harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayramı evde kutlayan çocuklar için şehrin 5 farklı noktasında kortej oluşturdu. Kortejlerden biri, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın da katılımıyla tarihi Konak Saat Kulesi önünde oluşturuldu. Evde olan çocukları bu sayede mutlu etmek istediklerini belirten İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "İstiklal Savaşı ve 15 Temmuz gazisi meclisimizin 100'üncü yılını kutluyoruz. Pandemi sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamasıyla bayramı bu yıl evde kutlayacak olan çocuklarımıza ve özellikle şehit çocuklarımıza 23 Nisan coşkusunu bu şekilde yaşatmak istedik. Bu yüzden de şehrin 5 farklı noktasında kortejler oluşturduk. Umarım bu şekilde çocuklarımızı bir nebze olsun mutlu ederiz" dedi. Motorize ekipler, Yunus ekipleri, asayiş ekipleri, atlı polis ekipleri, köpekli polisler, TOMA ve kirpiden oluşan ekipler, tarihi Saat Kulesi çevresinde tur attıktan sonra yola çıktı. İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın da motoruyla eşlik ettiği konvoy, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan geçerek halkı selamladı. İzmirli vatandaşlar konvoya alkışlarla destek verirken, birçoğu telefonlarıyla bu anları ölümsüzleştirdi. Konvoyun ilk durağı, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişimde Ankara Özel Hareket Daire Başkanlığı'na yapılan saldırıda şehit olan Özel Hareket Eğitim Şube Müdürü Dursun Acar'ın evi oldu. İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Acar'ın kızı Elif Acar'ın (7) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarken, bayrak hediye etti. Ziyaretten dolayı çok duygulandıklarını belirten şehidin eşi Özgül Acar, "Egemenliğimizin 100'üncü yılı kutlu olsun. Yapılan ziyaret bizi çok mutlu etti" dedi. Oluşturulan konvoylar, gün boyunca şehrin çeşitli noktalarını ziyaret edecek.

Kaynak: DHA