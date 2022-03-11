İzmir, plaj voleybolunda 19 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

DİKİLİ, İZMİR (AA) - 19 Yaş Altı Plaj Voleybolu Dünya Şampiyonası 14-18 Eylül'de Dikili Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Dikili Belediyesinden yapılan açıklamada, erkekler ve kadınlarda 32 ülkeden 64 takımın mücadele edeceği organizasyonun Dikili Belediyesi Plaj Sporları Tesisi'nde yapılacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, ilçelerini her açıdan ulusal ve uluslararası arenada geliştirmenin çabası içinde olduklarını kaydetti.

Böylesine önemli bir uluslararası spor etkinliğine ev sahipliği yapacak olmaktan gurur duyduklarını aktaran Kırgöz, "Aynı zamanda spora verdiğimiz önemin de en dikkat çeken göstergelerinden biri. Dikili gerçekten bir cennet." ifadelerini kullandı.

Kırgöz, başta 19 Yaş Altı Türkiye Milli Takımı olmak üzere katılacak ekiplere şimdiden başarılar dileyerek, organizasyonun ilçede yapılmasına destek verenlere teşekkür etti.

2022 20 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası da 14-17 Temmuz'da İzmir'in Selçuk ilçesinde gerçekleştirilecek.