İZMİR PİTBULL'UN SALDIRDIĞI YAŞLI KADIN ÖLÜMDEN DÖNDÜ

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, kurbanlık almak için gittiği bölgede pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 67 yaşındaki Mihrinaz Özçelik, sağ bacağı ve sol kolundan yaralandı. Tedavisi yapılan Özçelik, Köpek bana saldırdığı için değil, sahibi beni kurtarmadığı için şikayetçiyim. Köpeğin bir suçu günahı yok dedi.

Karabağlar'da meydana gelen olayda kurbanlık almak için kurban pazarına gelen

Mihrinaz Özçelik, yakında bulunan sanayi sitesinde pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Özçelik, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ölümden dönen yaşlı kadın köpeğin sahibinden şikayetçi olduğunu belirterek, Kurbanlık almak için kurban pazarına gittim. Orada bir arabanın arkasında köpek varmış. Bana doğru sinsi sinsi gelerek ayağımı yakaladı. Yüz kiloluk kadını yere yatırdı. Önce bacağını sırdı. Kolumu ısırdı, ondan sonra elimi ısırdı. Beni kurtarmadılar, bana karşıdan baktılar. Esnaf ambulans çağırdı ve beni köpekten kurtardılar. Köpeğin sahibi kadın bana para teklif etti. Benim paraya ihtiyacım yok, hastaneye götür dedim. Her yerimden kan akıyordu. O hayvan yüzümü de parçalayabilirdi. Allah'tan yüzüme saldırmadı. Köpek bana saldırdığı için değil, sahibi beni kurtarmadığı için şikayetçiyim. Köpeğin bir suçu günahı yok. Köpeği kim koyduysa ondan şikayetçiyim dedi.

Özçelik, köpeğin kuduz olup olmadığının araştırıldığını ve kendisine gerekli tedavinin uygulandığını belirterek, köpeğe ise el koyularak barınağa teslim edildiğini söyledi.

Kaynak: DHA